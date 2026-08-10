Temblor en Colombia de hoy también impacta a Ecuador y Panamá

Este lunes se registró un sismo de 7.4 grados en Colombia, lo que provocó daños materiales, personas heridas y algunas que lamentablemente perdieron la vida; las personas compartieron video del momento en redes.

El sismo de este 10 de agosto que se registró en Colombia alrededoor de las 07:34 horas tuvo una profundidad de 103 kilómetros, con una magnitud de 7.4 grados que hasta el momento contabiliza decenas de personas fallecidas en varias regiones.

El director general del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro Morales, precisó que es el sismo más fuerte que se ha registrado en una década; asimismo, informó que se registraron dos réplicas, una de 2.8 grados y una de 4.8.

#SISMO. Momentos en los que colapsa un edificio en Manizales tras s fuerte yemblor de magnitud 6,6 con epicentro en Chocó. En la ciudad de Pereira también se reportaron estructuras caídas. Aún se desconoce reporte oficial de personas afectadas.



En desarrollo... https://t.co/GMGoE8cAjS pic.twitter.com/OiNkKc4jYA — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 10, 2026

Informó que además de afectar a toda Colombia con daños en ciudades como Manizales, Armenia y Pereira, el sismo se sintió también en otros países como Venezuela, Ecuador y Panamá.

La Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició un Comité Nacional para el Manejo de Desastres junto al presidente, Abelardo de la Espirella.

🗣️ Con relación al sismo ocurrido hoy, 10 de agosto, a las a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Servicio Geológico Colombiano informa que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor… pic.twitter.com/fKJoLMLu2p — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

Esto con la finalidad de analizar las afectaciones que se ocasionaron por el sismo y desplegar la ayuda y atención que sea necesaria para todas las comunidades y territorios afectados en Colombia.

Ante el terremoto registrado este lunes, Aeronáutica Civil informó que susppendieron las operaciones aéreas comerciales en Pereira, Maizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, en donde solamente se registrarán vuelos de carácter mérdico o aviación de estado.

#AEstaHora I Desde la Sala de Crisis Nacional de la UNGRD, inicia el Comité Nacional para el Manejo de Desastres, presidido por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para analizar las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado en la mañana de este lunes… pic.twitter.com/5BbLyTWNyy — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) August 10, 2026

Sismo impacta a Ecuador y Panamá

El Instituto Geofísico de Ecuador informó que se registró un sismo de magnitud 7.6 con profundidad de 81.6 kilómetros alrededor de las 07:34 horas de este lunes fuera de la región.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa informó que el país pone a su disposición en equipo USAR conformado por “47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días”.

Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana.



Colombia, Ecuador está con ustedes. Ponemos a su disposición nuestro equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.



Estamos… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) August 10, 2026

El Instituto Geológico de Panamá informó que se registró un sismo de 5.9 con profundidad de 10 kilómetros localizado en Colombia a 346 kilómetros del sureste de Jaqué a las 08:18 horas.

Diversos medios han compartido videos de los movimientos que provocó el sismo en Panamá, incluyendo la parada del servicio de metro y la evacuación de edificios y hospitales.

Varias sectores del Este de Panamá fueron sacudidas este lunes por el sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Colombia, según el informe preliminar del Instituto de Geociencias panameño, lo que provocó la evacuación de edificios en la capital y otras ciudades del país.

En Panamá… pic.twitter.com/NCe6SZBUHH — barriosdurospanama (@BarriosDurospty) August 10, 2026

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