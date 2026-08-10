Suman al menos 77 muertos por terremoto magnitud 7.4 en Colombia

La cifra de muertos por el terremoto magnitud 7.4 que se registró este lunes en Colombia aumentó a 77, de acuerdo con la información que han compartido alcaldes y gobernadores de departamentos.

Según estos datos, recuperados por la agencia Reuters, la gran mayoría de muertos se concentra en Risaralda, con 42; a ellos se suman 27 en Valle del Cauca, cuatro en Chocó, tres en Manizales y uno en Antioquía.

🇨🇴 | TERREMOTO EN COLOMBIA: Momento de un rescate en Pereira. pic.twitter.com/RfkPleCjie — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Autoridades de alcaldías y departamentos han ordenado el despliegue de equipos de seguridad en las ciudades afectadas para contabilizar los daños y heridos a causa de este desastre natural, por lo que se espera que las cifras vayan en aumento.

Asimismo, se tiene conocimiento de decenas de edificios colapsados, los cuales, a su vez, han dejado personas bajo los escombros y devastación en las calles, como ha quedado atestiguado en videos que han circulado en redes sociales.

32 edificios colapsados en Cali y seis aeropuertos suspendidos

La primera alcaldía en proporcionar una cifra clara sobre los edificios colapsados ha sido Cali. De acuerdo con el alcalde, Alejandro Eder, 32 estructuras han colapsado.

🔴🇨🇴El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que 32 estructuras han colapsado y que continúan las labores de rescate en 15 puntos de la ciudad.



Hasta ahora, cerca de 38 personas han sido rescatadas, con apoyo de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.pic.twitter.com/Jzi8izPVq0 — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2026

Asimismo, el alcalde destacó que 38 personas han sido rescatadas, y se mantienen labores de rescate en 15 puntos de la ciudad.

En el mismo sentido se expresó Mauricio Salazar, alcalde de Pereira (departamento de Risaralda), quien destacó que se tiene conocimiento de un “número altísimo” de edificaciones afectadas y colapsadas.

🇨🇴 | URGENTE: Daños en el aeropuerto de Pereira en Colombia tras terremoto de magnitud 7,4 la mañana del lunes. https://t.co/Hn75eDQFiE — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

La gobernadora del departamento de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien destacó que tenía conocimiento de varios edificios dañados y personas heridas en el territorio, aunque no ha precisado una cifra más allá del número de muertos y de lesionados, que va en 69 personas.

En tanto, debido a las afectaciones, se ha suspendido el servicio temporalmente en al menos seis aeropuertos de Colombia: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura.

“No están solos”, dice el presidente Abelardo de la Espriella

A propósito, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia.

Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.



He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

En un mensaje, enfatizó a las y los colombianos que “no están solos” y que el Estado está actuando para atender la situación.

“A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas”, expresó el mandatario.

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