PAN y PRI se solidarizan con Colombia por terremoto magnitud 7.4

PRI y PAN expresan mensajes de solidaridad por terremoto en Colombia.

Los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su solidaridad por el terremoto magnitud 7.2 que azotó Colombia este lunes, e hicieron un llamado a la comunidad internacional a garantizar la ayuda.

Por parte del PAN, la diputada federal y vicecoordinadora de bancada, Noemí Luna, expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y lamentó las imágenes de la devastación provocada por el movimiento telúrico que han circulado en medios digitales.

Edificios colapsados en Pereira, Colombia, tras sismo magnitud 7.4. ı Foto: Reuters

A través de sus redes sociales, la legisladora calificó como “desgarradoras” las imágenes del impacto del fenómeno y envió un mensaje de apoyo a las personas afectadas.

“Mi solidaridad con nuestras hermanas y hermanos colombianos. Mis oraciones y un abrazo fraterno a Colombia en estos momentos difíciles”, escribió en un breve mensaje en X.

Son desgarradoras las imágenes del sismo en Colombia 🇨🇴



Mi solidaridad con nuestras hermanas y hermanos colombianos.



Mis oraciones y un abrazo fraterno a Colombia en estos momentos difíciles. 🙏 — Noemi Luna (@NoemiLuna_Zac) August 10, 2026

En tanto, el PRI también dedicó un mensaje en redes sociales, en donde manifestó su solidaridad y pidió garantizar que llegue a las ciudades afectadas la ayuda necesaria.

“Desde el PRI expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia ante el sismo registrado en San José del Palmar”, escribió el PRI en un mensaje en X.

Desde el PRI expresamos nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia ante el sismo registrado en San José del Palmar.



Ante esta emergencia, la solidaridad es fundamental. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a movilizar ayuda humanitaria y recursos que contribuyan a… — PRI (@PRI_Nacional) August 10, 2026

“Ante esta emergencia, la solidaridad es fundamental. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a movilizar ayuda humanitaria y recursos que contribuyan a las labores de atención, auxilio y recuperación”, abundó la fuerza política.

El tricolor concluyó que Colombia cuenta con su solidaridad para lo que calificó como “momentos difíciles”.

Van al menos 77 muertos por terremoto en Colombia

Los mensajes del PRI y el PAN ocurren mientras autoridades de Colombia siguen el conteo de afectaciones en el país a causa del terremoto magnitud 7.2 con epicentro en Chocó.

🚨🇨🇴 Un sismo de magnitud 7.4 sacudió una amplia zona de Colombia y provocó daños en edificaciones y personas heridas, principalmente en el departamento de Chocó, donde se localizó el epicentro.https://t.co/g3TEGdohHy pic.twitter.com/W7CPRw2662 — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 10, 2026

Así, de acuerdo con el más reciente conteo, recuperado por la agencia Reuters, van al menos 77 muertos en diferentes ciudades del país.

Según información que gobernadores de alcaldías y departamentos colombianos han compartido, la gran mayoría de muertos se concentra en Risaralda, con 42; a ellos se suman 27 en Valle del Cauca, cuatro en Chocó, tres en Manizales y uno en Antioquía.

Daños en edificios por terremoto magnitud 7.4 en Cali, Colombia. ı Foto: Reuters

En tanto, se contabilizan al menos 69 heridos en Chocó, 30 edificios colapsados en Cali y seis aeropuertos con operaciones suspendidas.

El presidente Abelardo de la Espriella informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para atender la emergencia y recordó a la ciudadanía colombiana que “no están solos”.

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