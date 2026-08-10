Estados Unidos es ‘el único que tiene el control’ del estrecho de Ormuz con un bloqueo ‘infalible’: Trump

El presidente Donald Trump en el la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 10 de agosto de 2026.

El presidente Donald Trump afirmó este lunes que Washington “es el único” que controla el estrecho de Ormuz y, al asegurar que la vía marítima está abierta, señaló que la Marina de Estados Unidos mantiene “un bloqueo infalible”.

En declaraciones a la prensa desde la Oficina Oval, en la Casa Blanca, el republicano reiteró que la ruta “está abierta” para el tráfico marítimo, excepto para Irán, que insiste en mantener el cierre del estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos acceda a sus demandas, entre ellas una indemnización por daños de guerra.

“Bueno, ahora está abierto. El único que tiene el control del estrecho de Ormuz en este momento es la Marina de los Estados Unidos”, sostuvo Trump. “Mantenemos un bloqueo que ha sido infalible. Es un muro de acero, dejamos pasar a quienes queremos que pasen”, agregó.

.@POTUS: "The only one that has control of the Strait of Hormuz right now is the United States Navy. We have a blockade that's been infallible—it's a steel wall... We control the Strait, 100%." pic.twitter.com/KZO1ruulV1 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 10, 2026

Irán debería compensar a Estados Unidos: Trump

Más temprano este 10 de agosto, Trump consideró que la exigencia de Teherán de recibir indemnizaciones es “una idea interesante”; sin embargo, señaló que debería ser Irán el que compensara a Estados Unidos por las víctimas de atentados y otros ataques atribuidos al país persa, así como por los manifestantes iraníes que, dijo, han sido asesinados por el régimen en los últimos 50 años.

“He dado instrucciones a mis representantes para que planteen esta cuestión con firmeza en todas las futuras negociaciones”, escribió en su plataforma Truth Social.

En otra publicación, el mandatario añadió que Teherán también debería responder por las muertes y daños en Líbano y Gaza, aunque Irán ha incluido, como parte de acuerdos de alto al fuego con Estados Unidos, la exigencia de que Israel detenga su ofensiva en ambos territorios.

En tanto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohammad Bagher Zolghadr, declaró el sábado pasado que el estrecho de Ormuz no se reabrirá hasta que Washington levante el bloqueo naval y las sanciones, retire sus fuerzas de la región, pague reparaciones de guerra y desbloquee los activos iraníes congelados.

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cehr