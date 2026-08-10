Terremoto en Colombia: ‘Vi pasar mi vida en dos minutos’, sobreviviente relata el caos en aeropuerto de Pereira

El terremoto en Colombia provocó graves afectaciones en distintas instalaciones de la región cafetera, entre ellas el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira, donde pasajeros y trabajadores vivieron momentos de tensión tras el fuerte movimiento telúrico.

Christian Yepes, abogado que se encontraba en la terminal aérea, relató que el terremoto lo sorprendió mientras descendía del avión. De acuerdo con su testimonio, parte del techo del aeropuerto cayó sobre la zona donde se encontraba, mientras una tubería rota provocó la salida de agua y el lugar se llenó de arena y humo.

“Vi pasar mi vida en 2 minutos y siento muchas cosas”, contó Yepes después de conseguir nuevamente señal telefónica y energía eléctrica. Aunque describió el momento como una experiencia angustiante, confirmó que se encontraba bien y sin golpes de consideración.

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La magnitud de las afectaciones llevó a la Aeronáutica Civil a suspender temporalmente las operaciones en seis aeropuertos: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

El terremoto me cogio bajandome del avión en Pereira, nos cayó parte del techo del aeropuerto encima, agua de la tubería que se rompió y mucha arena - humo... al final todo es material y estamos vivos que es lo más importante, sin mayores golpes.

Vi pasar mi vida en 2 minutos y… pic.twitter.com/acEzFL9CFQ — Christian Yepes (@Yepeto3011) August 10, 2026

En el caso de Pereira, el testimonio de Yepes permite dimensionar parte de lo ocurrido dentro del aeropuerto. El pasajero explicó que, además del desprendimiento de una sección del techo, hubo agua procedente de una tubería que se rompió y una importante presencia de arena y humo.

A través de una publicación en redes sociales, el sobreviviente también informó a sus contactos que se encontraba en Pereira y que estaba fuera de peligro. Explicó que no había podido responder los mensajes debido a la falta de energía necesaria para cargar los teléfonos.

“Al final todo es material y estamos vivos que es lo más importante, sin mayores golpes”, señaló Yepes al referirse a las condiciones en las que logró salir de la emergencia.

El sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano. El movimiento fue señalado como el de mayor magnitud registrado en Colombia durante lo que va del siglo XXI.

Risaralda concentró la mayor cantidad de víctimas y Pereira sufrió importantes daños. Mientras las autoridades atendían las afectaciones en infraestructura, equipos de rescate continuaban trabajando en la búsqueda de personas entre edificios derrumbados.

La emergencia dejó así múltiples instalaciones afectadas y obligó a suspender operaciones aéreas en distintos puntos del país, mientras las autoridades evaluaban los daños ocasionados por el terremoto.

Pereira, Cali,Manizales , armenia y Chocó los lugares de mayor afectación por el terremoto en Colombia ( imágenes del aeropuerto de Pereira ) pic.twitter.com/z3soRkG2Bb — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 10, 2026

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