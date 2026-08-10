Shakira, Maluma y J Balvin envían mensajes de apoyo tras terremoto en Colombia

Tras el terremoto ocurrido este lunes en Colombia con una magnitud de 7.4 grados, diversos artistas colombianos se han pronunciado sobre el fenómeno natural que ha dejado hasta el momento a 20 fallecidos.

Dos de las estrellas internacionales que no tardaron en pronunciarse fueron Maluma, J Balvin y Shakira, quienes enviaron mensajes de solidaridad y apoyo a su país de origen después de la catástrofe. Asimismo, compartieron información sobre cómo ayudar.

"Colombia":

Porque registró un #sismo de 7.4 está mañana pic.twitter.com/co8hb4M3UQ — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) August 10, 2026

Los mensajes de apoyo de Shakira, Maluma y J Balvin frente al terremoto en Colombia

El primero en hacer una publicación respecto al terremoto ocurrido en Colombia fue J Balvin, quien escribió un breve mensaje: “Mucha fuerza con esta situación del temblor en Colombia, fuerza para toda su gente y familia que están afectadas”, escribió en su cuenta de Instagram.

“Vamos a movernos de una pa’ ayudar la situación”, señaló antes de compartir una serie de videos con información y también un link para una campaña llamada #Colombiaselevanta.

Los mensajes de apoyo de Shakira, Muluma y J Balvin frente al terremoto en Colombia ı Foto: Instagram

Por otro lado, Maluma publicó un comunicado breve en el que declaró: “Qué dolor todo lo que está pasando en Colombia, un abrazo al alma a todos los familiares de las víctimas y aquí estamos para ayudar”, dijo.

“Más adelante subiremos formas de ayuda para las personas más necesitadas. Vamos Colombia. Ahora sí que necesitamos esa fuera y esa unión”, agregó antes de compartir la misma campaña que J Balvin en las siguientes publicaciones.

Los mensajes de apoyo de Shakira, Muluma y J Balvin frente al terremoto en Colombia ı Foto: Instagram

Shakira fue otra artista que se pronunció sobre el terremoto en Colombia con un mensaje de empatía donde mostró su apoyo para las familias que atraviesan momentos de angustia.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros”, aseguró, “toda mi fuerza y amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible”, finalizó.

Los mensajes de apoyo de Shakira, Muluma y J Balvin frente al terremoto en Colombia ı Foto: Instagram

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