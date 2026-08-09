Masad Altamimi se lanza contra Ese Pérez y lo calla en el posicionamiento: ‘No insultes mi religión’

Masad Altamimi ataca a Ese Pérez en La Casa de los Famosos

Masad Altamimi explotó contra Ese Pérez en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026. El árabe sintió que el influencer insultó su religión y cultura.

Masad no se contuvo nada y lo mandó a callar diciéndole que ya mejor se pusiera detrás de él y guardara silencio, sin embargo, una vez que terminó el posicionamiento ellos seguían discutiendo.

Así fue la pelea entre Masad Altamimi y Ese Pérez

Ese Pérez se posicionó contra Masad y le dijo que él nunca lo había visto apoyando en las labores domesticas. El influencer le dijo que nunca lo ve lavar los baños ni apoyar en la casa porque quizá su cultura y religión se lo impide.

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Masad no se guardó nada y se lanzó contra su compañero y le dijo que Ese Pérez no se levanta temprano para ver que él se pone a cocinar con Yahir.

Y enseguida explotó y aseguró que él no se está metiendo con la cultura mexicana y que no le permite que insulte su cultura y religión porque él ha sido muy respetuoso de la mexicana.

“Tu nunca despiertas en la mañana temprano y no me ve en la cocina con Yahir. Mi cultura y religión nunca la insultes otra vez mi cultura y mi religión, como bomba u otra cosa”, fueron las contundentes palabras de Masad Altamimi.

Ese Pérez Vs Masad 😱 vaya vaya vaya #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/adUiEywKnM — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 10, 2026

Cuando Ese Pérez intentó responderle, Masad no dejó que lo interrumpiera y cuando Ese seguía insistiendo en hablar, Masad lo calló y lo mandó a ponerse detrás de él.

Ese se quedó un poco desconcertado, Galilea Montijo, conductora de La Casa de los Famosos México, tuvo que intervenir para que Ese Pérez se pusiera detrás del árabe.

Posteriormente, cuando ya había acabado el posicionamiento, los dos influencers seguían discutiendo y Masad le recordó que Ese Pérez mencionó a modo de “broma” sobre la relación de los árabes con las bombas. Si bien en ese momento Masad se hizo el que no escuchó, pero había escuchado cada palabra para sacarlo en el momento oportuno como el posicionamiento del 9 de agosto.

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