Critican a Ese Pérez por incómodos comentarios en La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEOS

Critican a Ese Pérez por incómodos comentarios en La Casa de los Famosos México 2026

Está muy claro que a Ese Pérez no le gusta la participación de Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026, sin sospechar que el comentarista deportivo de TUDN se ha convertido en uno de los favoritos del público mexicano.

Después del polémico posicionamiento del creador de contenido, en redes sociales hacen popular un video de hace unos días atrás donde el mismo comentaba los motivos por los que había nominado al periodista.

Además, en redes sociales han señalado otros momentos que les han disgustado sobre la participación de Ese Pérez, señalando que es irrespetuoso y que se siente más poderoso en el programa de lo que es en realidad.

Critican a Ese Pérez por su actitud en La Casa de los Famosos

Uno de los momentos más sorprendentes para el público fue que cuando Pérez se encontraba junto al resto de sus compañeros en el reality show y entonces Fede Vigevani comentó que tras la eliminación todos estarían muy tristes.

Entonces, el influencer intervino al decir que él no extrañaría a cualquiera de los nominados, ya que considera que hay muchos que no llaman la atención en el programa.

“Nah, mucha gente que la neta aquí no hace ni ver** y está estorbando al chile. Los que estamos jugando bien, todos sabemos quiénes somos, pero yo sí quiero que todo se vayan porque yo soy el mejor2, finalizó.

Otro momento que despertó descontento en el público fue después de la eliminación, cuando señaló que Luis Chaparro se habría quedado en el programa solo porque se lleva bien con Fede Vigevani, insinuando que de lo contrario habría quedado fuera.

“Yo siento que cómo ven que te llevas bien con Fede, el fandom de Fede dijo ‘ahu3vo vamos a votar por su amigo’”, comentó el comediante, a lo que Fede negó de manera rotunda que algo similar haya ocurrido.

Ese Pérez: “Yo siento que cómo ven que te llevas bien con Fede, el fandom de Fede dijo ‘ahu3vo vamos a votar por su amigo’ ”



Fede: “La gente lo votó por EL” Ese Pérez nadota que ver, bien envidioso🧍🏻 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/v42NQdxewN — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) August 3, 2026

Uno de los recientes comentarios más recientes que llamaron la atención fue una interacción con Cynthia Klitbo. Y es que La Jefa le pidió al influencer que moviera una caja sorpresa y tras arremedar a la voz del programa, la actriz le dice que no movió bien la caja.

“Ay ya señora, deje de hacerla de a pedo”, le respondió él de manera brusca pero en un tono similar a su estilo cuando hace una broma, por lo que sí hubo un par de risas incómodas entre los participantes.

La Jefa: Ese Pérez mueve la urna, por favor.

Ese Pérez: arremedándole a la jefa..

Cynthia: ni la moviste, muévela bien...

Ese Pérez: ay ya señora deje de hacerla de a pedo🙄

como por que el naco de ese Pérez le respondió así de grosero???🙄#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/3vtTAhPHgJ — Diario ordinario (@diarioordinary) August 3, 2026

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