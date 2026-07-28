Ese Pérez lanza polémico comentario a Yanet García: ‘Si ganas, te embarazo’ | VIDEO

Aunque apenas comenzó La Casa de los Famosos México 2026, el creador de contenido Ese Pérez lanzó un polémico comentario hacia la conductora Yanet García que ya ha generado molestia entre el público.

Cabe mencionar que el influencer es famoso por su comedia sin filtros y su personalidad “de barrio”, aunque la discusión se dirige a hasta donde se deberían de permitir ciertos tipos de declaraciones, aunque sean “de broma”.

Y es que desde el inicio del reality show, Ese Pérez se mostró cautivado por la belleza de Yanet García, aunque parece que entre los dos han logrado entenderse y no parece haber una incomodidad de momento por parte de la conductora.

El polémico comentario de Ese Pérez a Yanet García

A pesar de la buena relación que construyeron con solo unas horas en el programa, las redes sociales no pasaron por alto un momento que han considerado como un exceso por parte del creador de contenido.

Fue en la última fase de la prueba de líder, cuando Yanet fue finalista para ganar el auto que el creador de contenido le empezó a gritar “Venga amor, te amo. Venga amor, por los niños”, dijo y siguió después de recibir unas pocas risas por parte de la fitness coach.

Sin embargo, también se enfocó a algunos de los compañeros del programa como Luis Chaparro y Mariana Ochoa, que se quedaron un poco más serios por lo que decía.

Cómo se les ocurre querer vender una “historia de amor” entre Ese Pérez y Yanet García cuando el naco se la ha pasado acosándola y diciéndole puras nacadas de que la quiere embarazar? Que asco!#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMx #LCDLFMx4 pic.twitter.com/iPly2NLIwT — Daniel Santana (@danyelsantana) July 28, 2026

El momento más comentado llegó cuando Ese Pérez gritó “Venga amor, si ganas vendemos la troca y te embarazo”, un último dicho que no generó las reacciones divertidas de antes entre los habitantes.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en señalar que ese tipo de comentarios pueden llegar a considerarse como acoso, sobre todo si Yanet García demuestra incomodidad por los mismos. Estos son algunos mensajes:

"Eso es acoso, no enamoramiento“.

"Qué horror la acosa súper feo, ella se ríe por no hacerlo sentir mal pero qué mal se ve“.

"Si sigue así empezará a rozar el acoso, ojo con ese wey“.

“Apenas van unas hrs, y se me hacía chistoso. Pero veo los clips, y se le nota la incomodidad a Yanet en algunas ocasiones".

Mientras el Ese Pérez no haga sentir incómoda a Yanet, con eso, porque hoy estuvo súper castroso🫠#LaCasaDeLosFamososMx — Andrea (@foreverbomshell) July 28, 2026

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