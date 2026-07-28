MrBeast, LeBron James, y Dwayne Johnson se unen contra el cáncer infantil | VIDEO

MrBeast, LeBron James, y Dwayne Johnson hacen realidad el sueño de 100 niños con cáncer

El creador de contenido conocido como MrBeast preparó una sorpresa para 100 niños que resultaron afectados con cáncer, y durante esta tuvo presentes a LeBron James y Dwayne Johnson.

Este 25 de julio MrBeast publicó un video de casi 15 minutos titulado “Le concedí a 100 niños su mayor deseo”, en el que además de tener la participación del basquetbolisa y del actor, también recaudó fondos.

El video de MrBeast no solamente está enfocado en cumplirle un deseo a 100 niños, sino que también busca recaudar fondos para que se cree un Equipo de Ensueño de Cáncer Pediátrico para que se realicen investigaciones para buscar curas para los niños con cáncer.

La organización benéfica Beast Philanthropy de Jimmy Donaldson realizó una alianza con la organización Stand Up to Cancer, la empresa Amgen y la fundación St. Baldrick’s para reunir fondos para el SU2C Pedriatic Cancer Dream Team.

MrBeast y LeBron James ı Foto: @mrbeast

Deseos de niños con cáncer concedidos por MrBeast

Entre los sueños de los niños con cáncer que presenta MrBeast en su video se encuentran los siguientes:

Esquí

Conocer al creador de contenido

Conocer Disney World de manera exclusiva con 30 niños

Nadar con un tiburón ballena

Experiencia VIP de la obra Moulin Rouge

Firmar un cohete Falcon 9 de Blue Origin y SpaceX antes de que se realizara su lanzamiento

Asistir a la Fórmula 1

Ir a París para hacer un reto de MrBeast

Asistir al American Dream Mall para disfrutar de las atracciones durante todo el día, además de regalarles juguetes

Ir al campo de futbol americano de los Stealers

Conocer a creadores de contenido para jugar videojuegos con ellos

Conocer al grupo de Kpop Stray Kids y verlos en vivo

Cocinar junto a una chef galardonada y crear un postre

Explorar un museo embrujado

Tener grabador láser

Competir con juegos de MrBeast en miniatura y ganar regalos

Vacaciones de una semana sin costo en Disney

Ayudar a otros pacientes con cáncer donando sangre

Seis niños pudieron conocer a LeBron James, verlo hacer unos tiros y jugar con él en la escuela I PROMISE School de Akron; además, el jugador de la NBA les dio las llaves de la House Three Thirty para que tuvieran una esperiencia única en la fundación del basquetbolista.

Además, tres niños pudieron viajar a Hawaii para estar en un Resort de Disney y conocer a los personajes que se encuentran ahí, tener unas vacaciones, un recorrido en helicóptero, y conocer a los protagonistas de la película Moana como Dwayne Johnson, así como asistir a la premiere de la película.

En compañía del jede fe Pedriatría del Hospital Infantil de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Alan Wayne, explicaron que los deseos de los niños con cáncer forman parte de un tratamiento integral, pues esto les brinda un recuerdo inolvidable que les ayuda a continuar con su tratamiento.

En el video el creador de contenido incentiva a las personas a visitar a las personas que conozcan y estén pasando por un diagnóstico de cáncer, así como a ayudar siendo voluntarios.

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