¿Quién era y de qué murió la mamá de Sol León?

Este martes 28 de julio se dio a conocer la muerte de Lula, la mamá de Sol León, una noticia revelada por los medios de comunicación de Culiacán y que posteriormente fue confirmada por la creadora de contenido mexicana. Te contamos lo que sabemos sobre ella y su fallecimiento.

¿Quién era y de qué murió la mamá de Sol León?

La madre de la creadora de contenido era conocida de manera cariñosa entre las seguidoras de la famosa como Doña Lula. Era una figura destacada que aparecía en ocasiones con su hija, aunque no era una figura pública en realidad.

Cabe mencionar que desde hace tiempo, Sol León había compartido con su público que su mamá se encontraba en un estado delicado de salud. Esto la llevó a trabajar arduamente para pagar sus tratamientos y medicamentos, con la intención de que mejorara su estado.

Asimismo, los seguidores de la famosa dicen que fue durante una transmisión en vivo que le informaron a la famosa que su madre había fallecido, motivo por el que interrumpió el live de un momento a otro.

Esto dijo Sol León sobre la muerte de su mamá

“Ella no estaba hospitalizada”, aclaró la famosa sobre lo que se dijo de la muerte de su progenitora y señaló que se encontraba en un proceso de recuperación después de un padecimiento.

Sobre la causa de muerte, expuso: “Sufrió de un paro cardiaco mientras le realizaban sus procedimientos de rutina de tres veces a la semana en el hospital”, apuntó.

¿De qué murió la mamá de Sol León? ı Foto: Especial

“Ella se fue feliz, tranquila, no sufrió, no supo lo que pasó, me da paz saber que hicimos todo lo que ella nos pidió, estaba feliz y plena al haber regresado a su hogar en Culiacán. Todos los días hablábamos y me lo agradecía, el estar en su tierra”, aseguró.

Finalmente, Sol León aclaró que sus redes sociales son administradas 24/7 por su equipo de trabajo, pues antes de dar el comunicado, en la cuenta había diferente publicidad y contenido que había desatado críticas.

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