Evita fraudes: Guía de compra segura de boletos para el Palenque de Las Fiestas de Octubre 2026

Este 2026 se celebra la edición número 60 de Las Fiestas de Octubre de Guadalajara, Jalisco, por lo que la capital se llenará de fiesta, música, tradición y cultura por un mes completo.

Las Fiestas de Octubre de Guadalajara 2026 comenzarán desde el 2 de octubre, y tendrán su cierre el 1 de noviembre. Durante estos días se contará con muchas actividades, incluyendo el Palenque.

En el Teatro del Pueblo del Auditorio Benito Juárez y en el Palenque se contará con diversas presentaciones musicales, en las que las y los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de artistas.

Además de los conciertos, durante Las Fiestas de Octubre las personas pueden disfrutar de exposiciones, gastronomía, actividades culturales, juegos mecánicos y varios artículos que estarán a la venta.

¿Cómo comprar boletos para de Las Fiestas de Octubre 2026?

En las redes sociales oficiales del Palenque de Las Fiestas de Octubre han advertido sobre posibles estafas por medio de páginas no oficiales que brindan información falta sobre la compra de boletos.

El único medio por el que las personas interesadas pueden adquirir boletos para el Palenque de Las Fiestas de Octubre es www.mipase.net, y el link directo se encuentra disponible en sus redes sociales.

Precisaron que; además de la página web, también se pueden adquirir boletos para el Palenque de Las Fiestas de Octubre en los siguientes puntos físicos:

Hotel Fiesta Americana “La Minerva”

Botas Los Potrillos, Tlaquepaque

Botas Los Potrillos Centro

Precisaron que solamente se harán responsables de los boletos que se adquieran por esos medios, por lo que no ofrecerán respuesta por los boletos que se compren por medio de páginas o lugares que no sean los oficiales.

Artistas y costos del Palenque de Las Fiestas de Octubre 2026

Durante el Palenque de Las Fiestas de Octubre 2026 se tendrán 18 presentaciones musicales, y los costos varían según el artista o grupo, y la zona que se escoga; además, se le añade el cargo por servicios.

Los artistas, fechas y costos del Palenque de Las Fiestas de Octubre 2026 son los siguientes:

2 de octubre Alfredo Olivas : Desde mil 300 pesos hasta 5 mil 600 pesos

3 y 4 de octubre Jorge Medina y Josi Cuen: Desde mil pesos hasta 4 mil 600 pesos

6 de octubre Edición especial : Desde 600 pesos hasta 3 mil 800 pesos

7 de octubre Pancho Barraza : Desde 600 pesos hasta 3 mil 400 pesos

8 de octubre María José : Desde 600 pesos hasta 2 mil 400 pesos

9 de octubre Banda M S: Desde mil pesos hasta 4 mil 600 pesos

11 de octubre Napoleón : Desde 600 pesos hasta 2 mil 200 pesos

14 de octubre Kany García : Desde 600 pesos hasta 3 mil 200 pesos

15 de octubre Moy Bobadilla : Desde 500 pesos hasta 2 mil pesos

16 y 17 de octubre Alejandro Fernández : Desde mil 400 pesos hasta 5 mil 800 pesos

18 de octubre El Coyote y Calibre 50 : Desde 500 pesos hasta 2 mil 800 pesos

20 de octubre Cornelio Vega : Desde 600 pesos hasta 3 mil pesos

21 de octubre Calle 24 : Desde 500 pesos hasta mil 800 pesos

23 de octubre Gabito Ballesteros : Desde 700 pesos hasta 3 mil 400 pesos

25 de octubre Remmy Valenzuela : Desde 600 pesos hasta 3 mil 600 pesos

28 de octubre Clave Especial : Desde 500 pesos hasta mil 800 pesos

29 de octubre Artista sorpresa: Sin costo anunciado

1 y 31 de octubre Grupo Firme: Desde mil 300 pesos hasta 5 mil 600 pesos

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