Palenque Fiestas de Octubre 2026: Precios de zonas VIP, Dorada, Plateada y General

Ya se revelaron a los artistas que formarán parte de las Fiestas de Octubre, uno de los eventos más representativos de Zapopan, Jalisco; asimismo, ya se sabe quiénes son las personalidades en el palenque para la edición del 2026.
Las presentaciones se llevarán a cabo del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Auditorio Benito Juárez. La feria que ya es tradicional, ofrecerá un mes de actividades como conciertos, juegos mecánicos y oferta gastronómica.
Precios de los boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026
Si deseas asistir al Palenque de las Fiestas de Octubre, te compartimos los precios por zona, puntos oficiales de venta de conciertos y la lista de los artistas que se presentarán en el recinto.
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Cabe mencionar que los costos de los boletos cambian de acuerdo con el artista que se va a presentar y la zona en la que se disfrutará el concierto. Te dejamos la lista a continuación:
2 de octubre – Alfredo Olivas
- VIP: $5,600
- Dorada: $4,200
- Plateada: $3,000
- General: $1,300
3 y 4 de octubre – Josi Cuen y Jorge Medina
- VIP: $4,600
- Dorada: $3,400
- Plateada: $2,200
- General: $1,000
7 de octubre – Pancho Barraza
- VIP: $3,400
- Dorada: $2,400
- Plateada: $1,400
- General: $600
8 de octubre – María José
- VIP: $2,400
- Dorada: $1,800
- Plateada: $1,200
- General: $600
9 de octubre – Banda MS
- VIP: $4,600
- Dorada: $3,400
- Plateada: $2,200
- General: $1,000
11 de octubre – Napoleón
- VIP: $2,200
- Dorada: $1,600
- Plateada: $1,200
- General: $600
14 de octubre – Kany García
- VIP: $3,200
- Dorada: $2,200
- Plateada: $1,200
- General: $600
15 de octubre – Moy Bobadilla
- VIP: $2,000
- Dorada: $1,600
- Plateada: $1,000
- General: $500
16 y 17 de octubre – Alejandro Fernández
- VIP: $5,800
- Dorada: $4,400
- Plateada: $3,200
- General: $1,400
18 de octubre – El Coyote y Calibre 50
- VIP: $2,800
- Dorada: $1,800
- Plateada: $1,000
- General: $500
20 de octubre – Cornelio Vega
- VIP: $3,000
- Dorada: $2,000
- Plateada: $1,200
- General: $600
21 de octubre – Calle 24
- VIP: $1,800
- Dorada: $1,200
- Plateada: $800
- General: $500
23 de octubre – Gabito Ballesteros
- VIP: $3,400
- Dorada: $2,400
- Plateada: $1,400
- General: $700
25 de octubre – Remmy Valenzuela
- VIP: $3,600
- Dorada: $2,600
- Plateada: $1,600
- General: $600
28 de octubre – Clave Especial
- VIP: $1,800
- Dorada: $1,200
- Plateada: $800
- General: $500
31 de octubre y 1 de noviembre – Grupo Firme
- VIP: $5,600
- Dorada: $4,200
- Plateada: $3,000
- General: $1,300
Los boletos salieron a la venta desde este lunes 27 de julio. Se pueden adquirir a través de la plataforma Mi Pase y hay puntos de ventas físicos a los que puedes acudir de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.
Los puntos de venta son:
- Hotel Fiesta Americana “Minerva”: Avenida Aurelio Aceves, número 225, glorieta Minerva, colonia Vallarta Poniente
- Tienda Botas Los Potrillos (sucursal Guadalajara): ubicada en la Plaza Tapatía, en la calle Morelos 55-A, colonia Centro.
- Tienda Botas Los Potrillos (sucursal Tlaquepaque): se encuentra en la calle Juárez, número 49, colonia Centro, Tlaquepaque.
El 29 de octubre se presentará un artista o agrupación sorpresa. Hasta el momento, no se ha revelado el costo de los boletos para esa fecha.
¿Quieres saber más?
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