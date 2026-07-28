Palenque Fiestas de Octubre 2026: Precios de zonas VIP, Dorada, Plateada y General

Ya se revelaron a los artistas que formarán parte de las Fiestas de Octubre, uno de los eventos más representativos de Zapopan, Jalisco; asimismo, ya se sabe quiénes son las personalidades en el palenque para la edición del 2026.

Las presentaciones se llevarán a cabo del 2 de octubre al 1 de noviembre de 2026 en el Auditorio Benito Juárez. La feria que ya es tradicional, ofrecerá un mes de actividades como conciertos, juegos mecánicos y oferta gastronómica.

Precios de los boletos para el Palenque de las Fiestas de Octubre 2026

Si deseas asistir al Palenque de las Fiestas de Octubre, te compartimos los precios por zona, puntos oficiales de venta de conciertos y la lista de los artistas que se presentarán en el recinto.

Cabe mencionar que los costos de los boletos cambian de acuerdo con el artista que se va a presentar y la zona en la que se disfrutará el concierto. Te dejamos la lista a continuación:

2 de octubre – Alfredo Olivas

VIP: $5,600

Dorada: $4,200

Plateada: $3,000

General: $1,300

3 y 4 de octubre – Josi Cuen y Jorge Medina

VIP: $4,600

Dorada: $3,400

Plateada: $2,200

General: $1,000

7 de octubre – Pancho Barraza

VIP: $3,400

Dorada: $2,400

Plateada: $1,400

General: $600

8 de octubre – María José

VIP: $2,400

Dorada: $1,800

Plateada: $1,200

General: $600

9 de octubre – Banda MS

VIP: $4,600

Dorada: $3,400

Plateada: $2,200

General: $1,000

11 de octubre – Napoleón

VIP: $2,200

Dorada: $1,600

Plateada: $1,200

General: $600

14 de octubre – Kany García

VIP: $3,200

Dorada: $2,200

Plateada: $1,200

General: $600

15 de octubre – Moy Bobadilla

VIP: $2,000

Dorada: $1,600

Plateada: $1,000

General: $500

16 y 17 de octubre – Alejandro Fernández

VIP: $5,800

Dorada: $4,400

Plateada: $3,200

General: $1,400

18 de octubre – El Coyote y Calibre 50

VIP: $2,800

Dorada: $1,800

Plateada: $1,000

General: $500

20 de octubre – Cornelio Vega

VIP: $3,000

Dorada: $2,000

Plateada: $1,200

General: $600

21 de octubre – Calle 24

VIP: $1,800

Dorada: $1,200

Plateada: $800

General: $500

23 de octubre – Gabito Ballesteros

VIP: $3,400

Dorada: $2,400

Plateada: $1,400

General: $700

25 de octubre – Remmy Valenzuela

VIP: $3,600

Dorada: $2,600

Plateada: $1,600

General: $600

28 de octubre – Clave Especial

VIP: $1,800

Dorada: $1,200

Plateada: $800

General: $500

31 de octubre y 1 de noviembre – Grupo Firme

VIP: $5,600

Dorada: $4,200

Plateada: $3,000

General: $1,300

Los boletos salieron a la venta desde este lunes 27 de julio. Se pueden adquirir a través de la plataforma Mi Pase y hay puntos de ventas físicos a los que puedes acudir de lunes a viernes de las 10:00 a las 18:00 horas y los sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Los puntos de venta son:

Hotel Fiesta Americana “Minerva”: Avenida Aurelio Aceves, número 225, glorieta Minerva, colonia Vallarta Poniente

Tienda Botas Los Potrillos (sucursal Guadalajara): ubicada en la Plaza Tapatía, en la calle Morelos 55-A, colonia Centro.

Tienda Botas Los Potrillos (sucursal Tlaquepaque): se encuentra en la calle Juárez, número 49, colonia Centro, Tlaquepaque.

El 29 de octubre se presentará un artista o agrupación sorpresa. Hasta el momento, no se ha revelado el costo de los boletos para esa fecha.

¿Quieres saber más?

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