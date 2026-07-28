Natanael Cano en CDMX: Los precios oficiales de los boletos para su concierto en el Estadio GNP

Natanael Cano se presentará el próximo 18 de septiembre en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira musical, una noticia que dio a conocer un día antes del inicio de la preventa para adquirir los boletos.

El músico es considerado como el pionero de los corridos tumbados y a pesar de las polémicas que lo rodean por sus dichos sin filtro y acciones criticadas, sigue siendo una de las personalidades más destacadas del género urbano actual.

Hasta el momento, el anuncio de la gira de Natanael Cano solo ha considerado las ciudades de Ciudad de México y Guadalajara, pero es muy probable que hayan nuevas fechas que se irán revelando en los siguientes días o semanas.

Asimismo, se espera una gran demanda de boletos, por lo que no sería extraño que si consigue agotar las fechas anunciadas, se anuncien un par más en los mismos recintos, aunque de momento todo es especulación.

Costo de los boletos para Natanael Cano en la CDMX

Si bien se anunció que la preventa Banamex iniciaría el 30 de julio, este 28 de julio ya arrancó la Preventa Banamex Beyond y mañana se llevará a cabo la Preventa Priority. Será después del 30 de julio que podrán adquirir boletos quienes no cuenten con una tarjeta Banamex.

Cabe mencionar que algunas de las zonas disponibles cuentan con precios que varían de acuerdo con el lugar de la sección que elijas al momento de adquirir tus boletos, por lo que deberás mantenerte atento al momento de realizar tu compra.

Estos son los precios por zona, incluyendo las variaciones:

VIP: $4,439

GENERAL A: $2,827

GENERAL B: $1,600

GNP: $2,827 / $3,450 / $4,311

VERDE B: $2,331 / $2,797 / $3,497

VERDE C: $1,215 / $1,701 / $1,871

NARANJA B: $1,674 / $2,009 / $2,310

NARANJA C: $967 / $1,161 / $1,277

PCD (Personas con Discapacidad): $1,600

Además, hay paquetes VIP con los siguientes costos:

VIP: $9,958

GENERAL A: $7,414

GENERAL B: $6,031

🚨Preventa Banamex Beyond ya activa para NATANAEL CANO



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🚨Mañana mismos links para PRIORITY 9 AM pic.twitter.com/i4sNWLlyyL — Tickets MX (@mx_tickets) July 28, 2026

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