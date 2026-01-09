Natanael Cano, uno de los exponentes más reconocidos del regional mexicano, volvió a estar en el centro de la polémica tras darse a conocer que está envuelto en un problema legal que pudo costarle la libertad.

Se difundió que existía una orden de arresto en su contra que fue emitida el pasado 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, la defensa del cantante de “Perlas Negras” logró que se le concediera una suspensión provisional, evitando que fuera puesto a disposición de las autoridades del estado de Sonora.

Aunque esta medida no significa que el caso de Natanael Cano haya sido cerrado, sí le permite continuar con sus actividades mientras se define si el amparo será definitivo.

Natanael Cano evita la cárcel con amparo provisional, ¿de qué se le acusa?

Hasta el momento, no se ha especificado públicamente el delito por el cual Natanael Cano podría ser arrestado. El amparo provisional le fue concedido por la Juez Yadira Guadalupe Dórame Enríquez del Juzgado Primero de Distrito en Sonora.

Lo que sí se sabe es que, de no contar con esta protección legal, el cantante de corridos tumbados habría tenido que presentarse a una audiencia inicial y enfrentar medidas restrictivas como firmar periódicamente en el juzgado o incluso perder el derecho a salir del país.

El amparo provisional es sólo una medida legal temporal. La jueza deberá determinar si se convierte en un recurso definitivo que garantice su libertad o si Natanael Cano deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

Mientras tanto, el cantante continúa con su carrera musical, aunque la sombra de sus problemas legales sigue acompañándolo. Es posible que en las próximas semanas se dé a conocer el delito por el que está acusado el intérprete de éxitos como “PCR” y “Presidente”.

Natanael Cano ya ha tenido problemas con la ley

No es la primera vez que Natanael Cano enfrenta problemas con la justicia. En marzo de 2024, fue detenido en Hermosillo, Sonora, por conducir un automóvil de lujo sin placas y a exceso de velocidad. En ese episodio, intentó sobornar a los policías para evitar sanciones; esta acción que quedó registrada en video y se difundió en redes sociales.

Además, en otras ocasiones el intérprete ha estado relacionado con incidentes polémicos, como presuntos disparos al aire en Cancún, Quintana Roo, aunque él negó haber participado.

Pese a estas controversias, los fans de Natanael Cano continúan apoyándolo en su carrera musical.