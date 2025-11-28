Natanael Cano se queja de pagar impuestos al SAT: ‘Un descuento para el muñeco’

Natanael Cano ha dado de qué hablar, ahora por un mensaje público en el que confronta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por el estricto cobro de impuestos que asegura estar enfrentando.

El cantante mostró su inconformidad sobre la presión fiscal que atraviesa, lo que desató una serie de reacciones en redes sociales. Desde hace tiempo, Natanael Cano ha destacado por ser un artista que no teme a la confrontación y que en el pasado, ha llegado a tener problemas con la ley.

Yo voy a hacer lo que quiero, y el resto que se adapte. pic.twitter.com/uFdOwyZjqI — Natanael Cano (@NatanaelCan0) November 25, 2025

Ahora, fue a través de sus historias de Instagram que el cantante de corridos tumbados se desahogó con su audiencia y se quejó de la cantidad de impuestos que paga al SAT por sus negocios.

“Un descuento del bienestar para el muñeco nada? Varios algunos melones me tocó mandar. Échame la mano, todavía con 4 auditoras al mes para ching** a mi empresa”, anotó el cantante.

El intérprete de corridos tumbados explicó que la situación se ha vuelto bastante compleja, pues al ser un artista internacional que cuenta además con una disquera, las sumas de dinero que le llegan son bastante altas, lo que implica también altos impuestos.

Muchos usuarios destacaron la importancia de contar con asesores legales y contables que guíen a los intérpretes en el manejo de sus ingresos, especialmente cuando sus carreras crecen a nivel internacional.

A través de sus redes sociales, Natanael Cano, explotó en contra del SAT por el cobro de impuestos. pic.twitter.com/rmWHdnFiWy — DDC+ (@DDConfianza) November 28, 2025

Se sabe que el contenido fue eliminado posteriormente por el propio Cano, pero en redes sociales, sus declaraciones despertaron diversas opiniones, entre quienes le daban la razón y quienes lo criticaban.

En el pasado, el cantante ha tenido varios conflictos con las leyes y las ha criticado, como en abril de este 2025, cuando se quejó de las prohibiciones a narcocorridos en el país. También en julio de este año, perdió su visa de trabajo en Estados Unidos.

Además de ello, Natanael Cano ha sido bastante polémico en varios momentos, como cuando rompió el equipo de un DJ en plena presentación o cuando discutió con una persona en la calle.