El 14 de junio, un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, cobró la vida del cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi, el director de videoclips Lucas Vignale, además de tres personas más.

Dos helicópteros privados colisionaron en la zona de Recreio dos Bandeirantes, provocando que una de las aeronaves cayera sobre un estacionamiento de autos eléctricos y generara un incendio que consumió más de 20 vehículos.

La tragedia fue registrada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde también comenzaron a circular supuestas fotos de las víctimas y del choque. A tan sólo unos días del accidente, usuarios se mantienen al pendiente del caso y desean saber si el material fotográfico es real o falso.

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Fotos de Gaspi y Oliver Tree tras accidente difundidas en redes, ¿son reales o falsas?

Entre las imágenes que se difundieron tras el accidente en Río de Janeiro, Brasil, una de las más comentadas es la que muestra a Gaspi y a Oliver Tree frente al Cristo Redentor en Río de Janeiro, acompañados por el director Lucas Vignale.

"GASPI"



POR LA FOTO DE GASPI Y OLIVER TREE FRENTE AL CRISTO REDENTOR pic.twitter.com/U5nLNV3Flq — ¿Por qué es tendencia? Tendencias en Argentina (@TendenciaEnArgX) June 17, 2026

La Razón de México pudo confirmar que la fotografía es real y fue tomada horas antes del accidente, como parte de un recorrido que el youtuber argentino y el cantante estadounidense realizaron en la ciudad.

La instantánea, capturada por el director Lucas Vignale, se convirtió en la última foto conocida de ambos famosos juntos. Sin embargo, en redes sociales también circularon imágenes y videos falsos que supuestamente mostraban a las víctimas dentro de los helicópteros minutos antes del impacto.

Autoridades brasileñas y familiares han desmentido estas versiones, aclarando que las únicas fotos auténticas corresponden a momentos previos en lugares turísticos, y no al interior de las aeronaves.

Uno de los clips virales fue grabado dentro de un helicóptero que en segundos cae sobre el mar; usuarios reportaron que este material es de otro accidente, ocurrido alrededor de 2023.

Perdón pero esos videos no corresponden al accidente de Oliver y Gaspi. Lo que dicen es que no es la primera vez que hay accidentes de helicópteros en Río de Janeiro. Además que en el accidente de ellos, los helicópteros no cayeron sobre el mar...

Y en el último aparece 2023... pic.twitter.com/1yfZk8S69a — AnnaWolf (@Patchanka36) June 17, 2026

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