Iae Break y Víctor Wao, los brasileños que no se subieron a helicóptero donde murió Oliver Tree

Dos creadores de contenido brasileños revelaron que ellos estaban invitados a viajar en los helicópteros donde murieron Oliver Tree, Gaspi y otras cuatro personas este domingo 14 de junio, pero que desistieron por un importante motivo.

Los famosos decidieron hablar después del accidente visiblemente sorprendidos por la noticia del fallecimiento de sus colegas y sus publicaciones han sorprendido a los fans de las celebridades que fallecieron recientemente.

Mueren Oliver Tree y Gaspi ı Foto: IG olivertree/gaspipd

Iae Break y Víctor Wao casi se suben al helicóptero donde murió Oliver Tree

El influencer Thiago Alcántara, conocido como Ian Break, así como el productor musical WAO, cuyo nombre real es Víctor Wao, compartieron sorprendentes mensajes en redes sociales sobre el accidente que acabó con la vida de Oliver Tree en Brasil.

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Fue en un video publicado en redes sociales que Iae contó bastante afectado que había sudo invitado a subirse a uno de los helicópteros que terminaron accidentados.

“Oliver vino a Brasil para conectar con los brasileños”, contó el creador de contenido, “incluso se suponía que yo estaría hoy en el helicóptero, en este accidente; me invitaron, pero no pude ir porque tenía un compromiso previo”, relató.

Por su parte, WAO también contó que estuvo invitado a viajar en las aeronaves, pero en el último momento no lo hizo. Se suponía que yo debía estar contigo en ese helicóptero y no fui en el último segundo”, escribió en redes sociales.

“Me dijiste que ya que yo tenía miedo, me habías conseguido un auto que me llevara a Angra y otra persona iba en mi lugar”, agregó. Al parecer, quien tomó su sitio fue Lucas Frota, un productor brasileño que fue otra de las víctimas fatales.

“Ahora yo te debo la vida, hermano. No sé qué hacer en este momento. Te quiero muchísimo, hermano. Nunca te olvidaré, Lucas. Eras luz pura”, escribió WAO.

Los testimonios comenzaron a circular entre los seguidores de Oliver Tree y Gaspi principalmente, quienes enviaron mensajes de sorpresa y apoyo frente a la tragedia. Además, ambos publicaron fotos en los que los podemos ver junto al cantante americano y otras de las celebridades fallecidas.

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