Choque de helicópteros en Brasil: Lo que sabemos del accidente que dejó 6 muertos, entre ellos Oliver Tree

Transeúntes pasan frente a uno de los helicópteros accidentados, en Río de Janeiro, Brasil.

En una noticia que causó conmoción en la prensa internacional, pero también en el mundo del entretenimiento, dos helicópteros chocaron en el aire la mañana de este domingo sobre Río de Janeiro, Brasil, hechos por los cuales murieron seis personas, entre ellas, según reportes, el músico estadounidense Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspi.

Desde la mañana de este domingo, medios internacionales y agencias reportaron el accidente, que ocurrió alrededor de las 09:00 horas (local) entre la zona suroeste y oeste de Río de Janeiro.

Accidente de helicópteros provocó explosión en automóviles cercanos. ı Foto: Reuters

Poco después, medios internacionales reportaron que, entre los fallecidos, se encuentra el músico estadounidense Oliver Tree. Esto sabemos del accidente que le quitó la vida al compositor.

Un choque, seis muertos y sin sobrevivientes: Así fue la colisión de dos helicópteros en Brasil

Según datos recogidos por agencias como Europa Press y The Associated Press, dos helicópteros chocaron la mañana de este domingo en la zona suroeste / oeste de Río de Janeiro.

Policías frente al estacionamiento donde quedaron desperdigados los restos de uno de los helicópteros accidentados. ı Foto: Reuters

Las seis personas que viajaban a bordo de las dos unidades perdieron la vida en el momento. De acuerdo con autoridades, no hubo sobrevivientes por este accidente.

Uno de los helicópteros cayó sobre un predio de una iglesia abandonada que estaba alquilado por la empresa de autos eléctricos BYD para almacenamiento.

Restos de uno de los helicópteros quedaron desperdigados en un radio de aproximadamente 100 metros. ı Foto: Reuters

El impacto de uno de los aparatos provocó una gran explosión e incendio. Además, las llamas alcanzaron varios vehículos eléctricos estacionados en el lugar, lo que provocó explosiones posteriores. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro controló el fuego.

Mientras que el segundo helicóptero no explotó tras el impacto, pero quedó con el tren de aterrizaje hacia arriba.

Restos de uno de los helicópteros quedaron desperdigados en un radio de aproximadamente 100 metros. ı Foto: Reuters

Los restos de las aeronaves quedaron dispersos en un radio aproximado de 100 metros.

Por todo lo anterior, las autoridades mantienen una investigación abierta para determinar la causa de la colisión.

Reportan muerte de Oliver Tree; viajaba con youtuber Gaspi

Como lo reportaron las citadas agencias, de manera preliminar se identificó al músico estadounidense Oliver Tree entre los pasajeros del helicóptero y, en consecuencia, entre los seis fallecidos por el accidente.

🇧🇷🇺🇸 | URGENTE: El cantante estadounidense Oliver Tree ha muerto en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, reporta CNN. pic.twitter.com/D1KyQraBhD — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

Según los reportes, los cuerpos no han sido identificados. Sin embargo, de acuerdo con los datos de las autoridades, que apuntan a que no hubo sobrevivientes, la prensa internacional ha dado por hecho la muerte del músico.

Incluso, de acuerdo con el medio Alerta News 24, junto a Oliver Tree viajaba el youtuber argentino Gaspi, conocido por su formato de entrevistas callejeras con humor irreverente. De confirmarse esta información, Gaspi también habría fallecido en el accidente.

🇦🇷🇧🇷 | URGENTE: El youtuber Gaspi viajaba con el cantante estadounidense Oliver Tree, cuando el helicóptero chocó con otro, según medios de Brasil. pic.twitter.com/ZBdo5qsspm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 14, 2026

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