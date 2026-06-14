La muerte del cantante estadounidense Oliver Tree, que ocurrió este domingo en la mañana en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil, continúa generando múltiples reacciones en la industria musical y entre sus colaboradores.

Uno de los mensajes más emotivos provino de nada menos que Dr. Simi, personaje icónico en México y muy querido por Oliver, quien compartió un recuerdo especial de su amistad con el artista.

Dr. Simi despide a Oliver Tree con emotivo mensaje: ‘Una amistad de las más especiales’

A través de la cuenta oficial de Instagram de Dr. Simi, se publicó una historia con un video en el que aparece junto al intérprete Oliver Tree.

El clip fue grabado hace unas semanas, poco antes del concierto del cantante estadounidense del 30 de mayo en la Ciudad de México, donde Dr. Simi tuvo la oportunidad de abrir el show.

En la publicación dedicada a Oliver Tree, Dr. Simi incluyó un mensaje que refleja la cercanía que ambos lograron construir durante la estancia del cantante en México. “Lo que empezó como una colaboración inesperada, se volvió una amistad de las más especiales”, inicia el texto.

Además, Dr. Simi agradeció al artista por haberlo hecho parte de su concierto: “Gracias por tu autenticidad, tu sentido del humor y por recibirme en el escenario con tanto cariño. Fue un honor compartir contigo”.

Finalmente, expresó que lo echarán de menos: “Te llevas una parte del corazón de México y de este equipo. Hasta siempre, Oliver”.

Dr. Simi despide a Oliver Tree en Instagram ı Foto: IG drsimi_oficial

El gesto fue recibido con gran emoción por los seguidores, quienes destacaron que Oliver Tree era uno de los mayores fanáticos de Dr. Simi. El haber compartido el escenario hace unas semanas fue un sueño hecho realidad, como confesó en Instagram el cantante en ese momento, quien también escribió “Voy a recordar esta noche por el resto de mi vida”, con emoción.

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