Despiden a Dominic Maximiliano con botargas del Dr. Simi en emotivo funeral | VIDEO

El funeral de Dominic Maximiliano, un menor de cinco años que falleció en Puerto Escondido, Oaxaca estuvo marcado por un emotivo homenaje por parte de su personaje favorito: fue despedido con la presencia de botargas del Dr. Simi.

Familiares y amigos del menor organizaron un último adiós en el que destacaron elementos que formaban parte de su alegría en vida. A través de redes sociales, su madre solicitó el apoyo para que el personaje que tanto le gustaba acompañara la velación, petición que rápidamente fue atendida.

Durante el sepelio, realizado el martes en San Sebastián Tutla, al menos nueve botargas del Dr. Simi se reunieron frente al féretro para rendir homenaje al menor. Los personajes realizaron coreografías que evocaron momentos de felicidad para la familia de Dominic.

DR. SIMI SALIÓ DE SU FARMACIA PARA RENDIR HONORES DURANTE CORTEJO FÚNEBRE DE DOMINIC 🕊️✨🥼



Ayer, durante el último adiós al pequeño Dominic Maximiliano, de apenas cinco años de edad, vivimos un momento que nos recordó la verdadera esencia de la empatía.



Mientras el cortejo… pic.twitter.com/pIa2TUin7Y — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) April 23, 2026

Despiden a Dominic Maximiliano

El homenaje inició desde la velación en San Francisco Tutla, donde una botarga permaneció junto al féretro como muestra de respeto y posteriormente se sumaron más personajes que acompañaron el recorrido.

A través de redes sociales se compartieron diversas fotos y videos en donde se puede observar a las botargas del Dr. Simi acompañando a la familia, mostrando sus respetos al menor y bailando mientras el cortejo fúnebre se realizaba.

Además, se convocó a motociclistas para participar en la despedida, ya que el menor tenía afinidad por las motos. La ceremonia incluyó una misa realizada en la iglesia local, antes de que sus restos fueran trasladados a Santa Cruz Amilpas.

En redes sociales, usuarios destacaron el gesto como una forma de honrar la memoria del niño y brindar consuelo a su familia en medio del duelo. Además, afirmaron que el acto es una de las razones por las que el personaje es amado.

😢🕊️ El último adiós a Dominic con mucho amor… y varios Dr. Simi



Dominic Maximiliano, un niño de apenas 5 años, perdió la vida en un accidente en Puerto Escondido, Oaxaca. A él le encantaba la botarga de Dr. Simi, por lo que su familia lanzó en redes sociales una petición muy… pic.twitter.com/LcRgeuGkMC — Changoonga.com (@michangoonga) April 23, 2026

¿Qué le pasó al menor?

De acuerdo con la información disponible, el fallecimiento ocurrió tras un accidente el fin de semana. Un hombre, presuntamente su abuelo, maniobraba un vehículo en reversa cuando, sin percatarse, atropelló al niño.

Las autoridades serán las encargadas de esclarecer las circunstancias exactas del incidente. Sin embargo, el hecho dejó una profunda consternación entre familiares y la comunidad.

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LMCT