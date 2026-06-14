Ecatepec ahorra 7 mdp en repavimentación de la avenida Moctezuma

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza la inauguración de la renovada avenida Moctezuma en Ecatepec.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss inauguró la repavimentación de avenida Moctezuma, de 1.5 kilómetros de longitud, vialidad que conecta las comunidades Castillos de Aragón, Haciendas de Aragón, México Revolucionario y México Independiente, por lo que beneficia a miles de personas.

Agregó que en dicha avenida, en el fraccionamiento Haciendas de Aragón, el gobierno municipal recuperó un predio invadido desde hace unos 30 años, de 11 mil metros cuadrados, el cual podría convertirse en deportivo en beneficio de colonos de esta región.

Autoridades de Ecatepec recorren el terreno recuperado de 11 mil metros cuadrados donde se proyecta la construcción de un deportivo. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Habitantes del lugar relataron que avenida Moctezuma estaba totalmente deteriorada, pues en tres décadas sólo fue rehabilitada una ocasión, aunque el actual gobierno municipal la repavimentó en su totalidad, desde avenida Central hasta avenida Hidalgo.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas de Ecatepec, dijo que “todas estas obras obedecen a un circuito que estamos haciendo, de atender las avenidas principales de esta zona para después empezar con secundarias, terciarias y calles”.

Explicó que la repavimentación de avenida Moctezuma forma parte de un circuito de vialidades principales rehabilitadas, como las avenidas Miguel Hidalgo y Pichardo Pagaza, así como calle Felipe Ángeles.

Detalló que la repavimentación de avenida Moctezuma costó 6.5 millones de pesos, pues la realizó el gobierno municipal, aunque si la hubiera hecho una empresa costaría 13.5 millones, lo que representa ahorro de siete millones de pesos, lo que permitió la repavimentación de calle Felipe Ángeles, de 500 metros lineales, ubicada en esta misma zona.

Aspecto de la avenida Moctezuma, vialidad de 1.5 kilómetros rehabilitada con un ahorro de 7 millones de pesos para el municipio. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss informó que el gobierno de Ecatepec continúa recuperando predios invadidos desde hace varios años, como el caso del citado terreno de 11 mil metros de avenida Moctezuma, en Haciendas de Aragón, del cual documentaron que es propiedad municipal, registrado como área de donación en el Departamento de Patrimonio Municipal.

Añadió que el predio recuperado será habilitado en beneficio de la población, por lo que probablemente se construya un deportivo para los miles de habitantes de esta región de Ecatepec, para lo cual se tomará en cuenta a los colonos.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza la inauguración de la renovada avenida Moctezuma en Ecatepec. ı Foto: Gobierno Ecatepec

Cisneros Coss también se reunió con habitantes de Ciudad Azteca, comunidad en la que fue rehabilitado el drenaje para evitar inundaciones históricas en la zona, obra que presenta avance de 95 por ciento y que pronto será entregada a la población.

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