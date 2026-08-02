Ometepec fortalece el proyecto de Beatriz Mojica con nuevas adhesiones y respaldo ciudadano

Mediante asamblea multitudinaria en defensa de la transformación y soberanía nacional, la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, recibió el respaldo de liderazgos, artesanos, comunidades y habitantes de la Costa Chica en Ometepec.

Durante la asamblea se sumaron liderazgos con arraigo y presencia en la región, tales como el MVZ Oswar Cristóbal Santiago, Sandy Román, la C.P. Lourdes Salinas Noriega, la C. Reyna Montalván, la C. María Domínguez, la C. Isabel Muñoz Cruz y el MVZ Humberto Zapata Añorve, quienes reconocieron su trayectoria y trabajo territorial.

Habitantes, artesanos y productores de la Costa Chica sumaron su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. ı Foto: Especial

En su mensaje, Román Hernández, consejero estatal de Morena en Guerrero, afirmó que es un gusto acompañar a una gran mujer, compañera de lucha que ha hecho historia en la Cuarta Transformación, que siempre ha defendido los derechos de los afros, de los indígenas y del pueblo de Guerrero, a quien siempre se le ve caminando en territorio en los desastres naturales, casa por casa.

Por su parte, Anai Morales, referente de Ometepec, enfatizó que Beatriz Mojica es una mujer preparada académicamente y que lleva más de 30 años recorriendo todas las regiones de Guerrero con una lucha permanente por el bienestar social.

Durante el encuentro masivo se destacaron propuestas para impulsar la agroindustria y la ganadería en Guerrero. ı Foto: Especial

En su intervención, el MVZ Humberto Zapata Añorve recordó la amistad que le une con Beatriz desde que sus padres comercializaban ganado con su madre, y su coincidencia en tareas de gobierno tras los huracanes Manuel e Ingrid. Afirmó: “¿Qué puedo decirles de Bety? Es una mujer preparada, sencilla, sensible, honesta, de lucha, de esfuerzo, pero sobre todo de buen trato. Sabe escuchar, opinar y entender las necesidades de la gente”.

Beatriz Mojica escuchó a los ciudadanos y planteó trabajar por el campo y la ganadería, impulsar la agroindustria con valor agregado y la comercialización de productos, además de atender caminos y vivienda digna con agua, drenaje y luz. Desde la Costa Chica se cerraron filas con la defensa de la soberanía y con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Estuvieron presentes en la asamblea Leticia Bautista Vargas, exalcaldesa de Azoyú; Yanelli Hernández Martínez, expresidenta de Atoyac; Julieta Martínez Pérez, expresidenta de Atoyac; Lincer Casiano Clemente, exalcalde de Marquelia; Tomás Hernández Palma, exalcalde de San Marcos; Vicario Portillo, exalcalde de San Luis Acatlán, entre otros liderazgos.

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