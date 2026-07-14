Trabajadores turísticos de Acapulco respaldan a Beatriz Mojica y piden mejoras

La consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, encabezó la mesa de diálogo con los líderes de los diversos sectores de servicios.

Cientos de trabajadores del sector turístico de Acapulco, desde guías hasta promotores, exigen mejores condiciones y seguridad. Más de 500 prestadores de servicios respaldan a Beatriz Mojica Morga, Consejera Nacional de Morena, presentando un pliego urgente para revitalizar el puerto.

El gremio entregó un oficio con sus necesidades. Mojica Morga se comprometió a trabajar por el ramo: “Si ustedes están bien, van a atender mejor al turista”, destacando la importancia de dignificar sus condiciones laborales.

Seguridad en carreteras

Las principales demandas incluyen promoción en temporada baja y apoyos económicos para el periodo de septiembre a noviembre. La seguridad en carreteras es crítica para garantizar la llegada de visitantes.

Fernando Zárate Aguirre, representante de informadores de hoteles, subrayó: “Vivimos de comisiones. Si hay turismo hay comida. Necesitamos apoyos y seguridad social“, reflejando la dependencia de miles de familias acapulqueñas de la afluencia de viajeros.

Se solicitó financiamiento accesible para la renovación del transporte turístico. Juan Luis Juárez Solís, del sector de transportadoras, alertó sobre la “invasión de empresas foráneas” y pidió mayor vigilancia en las rutas.

Mario Pacheco Trujillo, líder de guías, manifestó la falta de nuevas vocaciones en Guerrero, urgiendo un diplomado para formar jóvenes capacitados. Además, los prestadores de servicios pidieron la dignificación de espacios para artesanos en el Zócalo, actualización de licencias, credencialización, capacitación y uniformes.

Los locatarios del Zócalo de la Bahía de Acapulco solicitaron que los planes de desarrollo urbano contemplen la dignificación de sus puntos de venta. ı Foto: Especial.

El pliego de peticiones a Beatriz Mojica incluye el derecho a una vivienda y servicios de salud, esenciales para la estabilidad familiar. Mojica Morga reiteró: “Mi trabajo es que tengan casa propia, seguridad social y que regresemos a Acapulco a los primeros lugares".

Este respaldo se da en una asamblea de defensa de la transformación. El futuro de la industria sin chimeneas en Acapulco es eje central para el desarrollo y bienestar de Guerrero, buscando fortalecer una actividad que, históricamente, ha sido el motor económico del puerto.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR