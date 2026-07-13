INE impone multas a PRI y Morena por incumplir registro de información de candidaturas

Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multas por un total de 521 mil 136 pesos contra el PRI y una sanción económica de 86 mil 856 pesos, además de una amonestación pública, contra Morena por incumplir con la captura, dentro del plazo legal, de la totalidad de los cuestionarios curriculares y de identidad de sus candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados durante el Proceso Electoral Federal 2023-2024.

Las sanciones fueron aprobadas en cumplimiento de sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que resolvió los expedientes SUP-RAP-105/2026 y SUP-RAP-99/2026, relacionados con el procedimiento sancionador ordinario UT/SCG/Q/CG/72/2025.

En el caso del PRI, el monto total corresponde a dos multas de 2 mil 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cada una, equivalentes a 260 mil 568 pesos por sanción.

Sesión del Consejo General del INE, el 13 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Multas, por incumplir registro de información de candidaturas

Una fue impuesta por la omisión de capturar oportunamente los cuestionarios de las candidaturas al Senado de la República y la otra por el mismo incumplimiento respecto de las candidaturas a diputaciones federales .

La resolución señala que las multas obedecen a “la omisión de capturar el 100 por ciento de los cuestionarios curriculares y de identidad de las personas candidatas a senadurías y diputaciones federales, respectivamente, en el plazo normativo, durante el Proceso Electoral Federal dos mil veintitrés-dos mil veinticuatro”.

En el caso de Morena, el INE impuso una multa de 800 UMA, equivalentes a 86 mil 856 pesos, por no registrar dentro del plazo establecido la totalidad de los cuestionarios curriculares y de identidad de las candidaturas al Senado.

El acuerdo precisa que la sanción fue por “la omisión de capturar el cien por ciento de los cuestionarios curriculares y de identidad de las personas candidatas a senadurías , en el plazo normativo”.

PAZ y Somos México debutan en el INE

Por otra parte, en su primera participación ante el Consejo General del INE como representantes de los nuevos partidos políticos nacionales, Guadalupe Acosta Naranjo, de Somos México, y Hugo Eric Flores Cervantes, de Paz, delinearon las principales banderas de sus organizaciones con críticas al sistema político, al proceso electoral y a las condiciones de seguridad que enfrenta el país.

Tras rendir protesta de manera presencial, Acosta Naranjo centró su discurso en la necesidad de recuperar las instituciones democráticas y llamó a cortar cualquier vínculo entre el poder público y la delincuencia organizada.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de partido Somos México, en el INE, el 13 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

En materia electoral, también pidió al INE intervenir para frenar conductas que, a su juicio, ponen en riesgo la equidad de las contiendas.

“Urge detener las ilegales campañas adelantadas, la intromisión presidencial en el proceso electoral, el uso de los programas sociales de manera clientelar y la intromisión escandalosa de la delincuencia organizada en las elecciones” Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México



Por su parte, Hugo Eric Flores Cervantes, del partido Paz, enfocó su intervención en la crisis de seguridad y en la necesidad de reconstruir el sistema democrático a partir de la pacificación del país.

Advirtió que la violencia representa una amenaza directa para la democracia mexicana: “El régimen democrático está en peligro si no alcanzamos la paz”, señaló, al sostener que la inseguridad limita el ejercicio pleno de los derechos políticos y ciudadanos.

Hugo Eric Flores Cervantes, presidente del partido Paz, en el INE, el 13 de julio de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Flores también cuestionó el funcionamiento del sistema de partidos en México y denunció la intervención de diversos actores en la vida interna de los institutos políticos.

Afirmó que “han metido la mano” en el sistema de partidos, lo que, dijo, ha distorsionado la competencia política y debilitado la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

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cehr