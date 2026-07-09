Nuevos partidos toman asiento en el INE; rinden protesta sus representantes ante el Consejo General

Una imagen de la sesión del INE en días pasados.

Los representantes de los dos nuevos partidos políticos nacionales, Somos México y PAZ, rindieron protesta este jueves ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que quedaron formalmente acreditados para participar en los trabajos del órgano electoral.

Por Somos México asumió como representante propietario Emilio Álvarez Icaza, mientras que como suplente fue acreditado el exconsejero del INE, Marco Antonio Baños, quien regresa al organismo electoral, ahora no como autoridad, sino como representante de un partido político.

Por PAZ protestaron Ernesto Guerra Mota, como representante propietario, e Iván Nájera Guzmán, como suplente.

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La incorporación de ambas fuerzas políticas ocurre casi dos semanas después de que el Consejo General del INE aprobara su registro como partidos políticos nacionales, tras concluir el proceso de verificación de los requisitos legales para su constitución.

Con su acreditación, los nuevos institutos políticos podrán participar en las sesiones del Consejo General mediante sus representantes, quienes tendrán voz en las deliberaciones, aunque sin derecho a voto, además de intervenir en los asuntos relacionados con la organización de los procesos electorales y la vida institucional del organismo.

El registro de Somos México y PAZ amplía a ocho el número de partidos políticos nacionales con representación ante el INE de cara al próximo proceso electoral, en el que ambas organizaciones buscarán consolidar su estructura y presencia política.

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Sigue la transmisión de la Sesión Extraordinaria Urgente del Consejo General del INE de este jueves 9 de julio.



Se abordará la metodología de monitoreo de radio y TV para el Proceso Electoral 2026-2027 y la presidencia del instituto electoral de… pic.twitter.com/llub45Vpdd — @INEMexico (@INEMexico) July 9, 2026

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