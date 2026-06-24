Comisión del INE abre la puerta a cuatro nuevos partidos; tomarán decisión este jueves

Sesión del Consejo General del INE, en una fotografía ilustrativa.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los dictámenes que proponen otorgar el registro como partidos políticos nacionales a cuatro organizaciones, decisión que deberá ser ratificada este 25 de junio por el Consejo General del organismo.

De confirmarse el aval, México sumaría 10 partidos políticos con registro nacional, al incorporarse Partido Paz, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia a las seis fuerzas que actualmente conservan su registro:

Morena

Partido del Trabajo (PT)

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Movimiento Ciudadano

PAN

PRI

Únicamente cuatro organizaciones acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación electoral para obtener el registro.

Algunas organizaciones, cercanas o con vínculos con la 4T

Entre las organizaciones que avanzaron en el proceso se encuentra Partido Paz, vinculado a actores cercanos a la llamada Cuarta Transformación, y con los extintos partidos Encuentro Social y Encuentro Solidario, que acreditó más de 334 mil afiliaciones válidas y realizó su asamblea nacional constitutiva en febrero pasado.

También figura México Tiene Vida, agrupación surgida en Nuevo León e identificada con posiciones de ultraderecha, que reportó más de 295 mil afiliaciones válidas.

Asimismo, Somos México, organización relacionada con exintegrantes del extinto PRD y exconsejeros electorales, cumplió con las asambleas y afiliaciones requeridas por la ley.

Asimismo la organización Que Siga la Democracia, impulsada por militantes afines a Morena, que acreditó más de 302 mil personas afiliadas.

¿Qué sigue con los posibles nuevos partidos?

En caso de que el Consejo General del INE confirme los registros, las nuevas fuerzas políticas deberán adecuar sus documentos básicos antes del 31 de agosto, integrar sus órganos directivos a más tardar el 14 de septiembre y reportar de inmediato las cuentas bancarias en las que recibirán financiamiento público federal.

La discusión estuvo marcada por la recepción de información reservada enviada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), relacionada con los expedientes de las organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos.

Durante la sesión privada, la consejera electoral y presidenta de la comisión, Norma Irene de la Cruz Magaña, solicitó informar sobre la documentación recibida.

En respuesta, la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, explicó que el material tiene carácter confidencial y reservado, por lo que “no podía ser expuesto ni discutido públicamente durante la sesión”.

Aunque la comisión ya avaló los dictámenes favorables, la decisión definitiva quedará en manos del Consejo General, que este jueves determinará si las cuatro agrupaciones obtienen formalmente el registro como nuevos partidos políticos nacionales.

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cehr