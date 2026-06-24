Legisladores mexicanos expresan solidaridad con Venezuela por daños causados por sismos

Legisladores federales de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los terremotos registrados este miércoles en la República Bolivariana de Venezuela, los cuales han provocado importantes daños materiales y mantienen en alerta a diversas regiones de ese país.

A través de un pronunciamiento, las diputadas y diputados federales del PT manifestaron su respaldo al pueblo y al gobierno venezolano ante la emergencia provocada por los movimientos telúricos.

“Confiamos en la fortaleza, la unidad y la capacidad de organización del pueblo venezolano para hacer frente a esta emergencia”, señalaron los legisladores petistas, quienes también reconocieron el trabajo de las autoridades, cuerpos de rescate y voluntarios que participan en las labores de auxilio y atención a las familias afectadas.

Asimismo, enviaron un mensaje de fraternidad desde México y expresaron su deseo de que las comunidades afectadas logren una pronta recuperación. Destacaron además la importancia de la solidaridad y la cooperación entre los pueblos de América Latina para enfrentar de manera conjunta los desafíos derivados de los desastres naturales.

Por separado, el Grupo Parlamentario del PRI emitió un mensaje de apoyo al pueblo venezolano ante las consecuencias del sismo.

Los legisladores priistas manifestaron su acompañamiento a las familias que han perdido a un ser querido y desearon una pronta recuperación a las personas lesionadas. De igual forma, reconocieron la labor que realizan los equipos de rescate y auxilio en las zonas afectadas.

“En momentos como este, la solidaridad y la ayuda humanitaria deben prevalecer”, señaló la bancada tricolor al expresar sus condolencias y respaldo al pueblo de Venezuela.

Toda nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela por el fuerte sismo registrado este día. A las familias que hoy enfrentan momentos de angustia les enviamos nuestro respaldo y el deseo sincero de que esta emergencia pueda superarse lo antes posible.



En México sabemos lo que… pic.twitter.com/6Au5TwCojl — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 25, 2026

Las muestras de apoyo se suman a diversos pronunciamientos emitidos por actores políticos y gobiernos de la región tras los terremotos que afectaron territorio venezolano este miércoles.

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MSL