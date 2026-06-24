Fueron dos los terremotos que sacudieron Venezuela; estiman hasta 100 mil muertos

Dos terremotos de magnitud superior 7 se registraron en Venezuela el 24 de junio de 2026.

Dos terremotos consecutivos sacudieron este miércoles el estado de Yaracuy, al norte de Venezuela, donde el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), estima “un elevado número de víctimas y daños”.

El primer sismo, de magnitud de 7.2, ocurrió alrededor de las 18:04 horas, tiempo local, y su epicentro se ubicó a unos 24 kilómetros al este-noreste de San Felipe, capital de Yaracuy. Tuvo una profundidad de 21.9 kilómetros.

Menos de un minuto después, el USGS registró un segundo sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 23 kilómetros al sureste de Yumare. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

🔴 #URGENTE | Informes preliminares de derrumbe de estructuras en Caracas, Venezuela, por el fuerte terremoto. pic.twitter.com/Cj1jiqzqsZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 24, 2026

Estiman entre 10 mil y 100 mil fallecidos

“Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y que el desastre sea generalizado”, indicó el USGS, que estimó entre 10 mil y 100 mil fallecidos por ambos terremotos. No obstante, las autoridades venezolanas no han emitido un balance de personas heridas o fallecidas.

El sismo se percibió en Caracas, donde “algunos edificios, casas y viviendas se han desplomado”, declaró a la televisión estatal el ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, quien llamó a la población a no permanecer en edificios ante posibles réplicas.

Los movimientos telúricos también se sintieron en los estados de Aragua, Carabobo, La Guaira, Miranda y Trujillo según el funcionario, quien informó que, por órdenes de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, se determinó cortar del servicio de gas a edificios para evitar algún incidente.

Videos difundidos en redes sociales muestran nubes de polvo tras el derrumbe de edificios, montones de escombros y diversas afectaciones en viviendas, donde objetos caían por las violentas oscilaciones. Además, se reportaron cortes de energía eléctrica en distintos puntos de Aragua, Caracas, Carabobo, La Guaira y Miranda.

"Venezuela"



Por este impresionante video que muestra el terremoto en Caracas en el interior de un domicilio.pic.twitter.com/VoxojSyYge — Tendencias en X (@SoyTendencias) June 25, 2026

Tras los terremotos, el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Vírgenes Británicas, aunque se canceló alrededor de una hora después.

Minutos después de los sismos registrados en Venezuela, un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el jueves, tiempo local, el norte de Japón, informó la autoridad meteorológica del país, sin reporte de víctimas y sin riesgos de un tsunami, según la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

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cehr