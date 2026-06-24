Terremoto magnitud 6.9 sacude el norte de Japón, sin riesgo de tsunami

Se registró un terremoto magnitud 6.9 frente a la costas del norte de Japón la mañana del jueves 25 de junio, tiempo local, sin riesgos de un tsunami, informó la primera ministra nipona, Sanae Takaichi.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 07:30 horas con epicentro frente a la costa de la prefectura de Iwate a una profundidad de aproximadamente 50 kilómetros. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés), también reportó una magnitud de 6.9.

El sismo se percibió en la vecina prefectura de Aomori, al norte del epicentro. En la ciudad de Hashikami se sintió “una fuerte sacudida”, según reportó Takaichi.

“No hay preocupación por un tsunami”, informó en la red social X la primera ministra, quien instruyó al gobierno el rescate de posibles víctimas, además de la evaluación de daños.

“A las personas en las regiones afectadas por fuertes sacudidas, les pido que sigan prestando atención a la posibilidad de un terremoto de similar magnitud“, escribió.

... y terremotos sacuden Venezuela

Minutos antes del sismo registrado en Japón, el USGS registró dos terremotos consecutivos con epicentro en el estado de Yaracuy, al norte de Venezuela.

El primer sismo, de magnitud de 7.2, ocurrió alrededor de las 18:04 horas, tiempo local, y su epicentro se ubicó a unos 24 kilómetros al este-noreste de San Felipe, capital de Yaracuy. Tuvo una profundidad de 21.9 kilómetros.

Menos de un minuto después, el USGS registró un segundo sismo de magnitud 7.5 con epicentro a 23 kilómetros al sureste Yumare. Tuvo una profundidad de 10 kilómetros.

“Es probable que haya un elevado número de víctimas y daños extensos, y que el desastre sea generalizado”, indicó el USGS, que estimó entre 10 mil y 100 mil fallecidos por ambos terremotos.

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cehr