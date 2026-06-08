Terremoto de 7.8 sacude Filipinas

Un movimiento telúrico de magnitud 7.8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, y provocó alertas de tsunami en varias zonas del archipiélago, además de advertencias preventivas en Japón y otros países del Pacífico.

El sismo ocurrió a las 07:37 hora local, a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad de 35 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Tras el terremoto, las autoridades filipinas activaron protocolos de emergencia y pidieron evacuar de inmediato las áreas costeras.

La agencia sismológica filipina Phivolcs informó que se esperaban olas superiores a un metro en provincias como Davao Occidental y Sulu, con posibilidad de que alcancen mayor altura en bahías y estrechos. También advirtió que el oleaje podría mantenerse durante varias horas.

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“Se recomienda encarecidamente a los habitantes de las zonas costeras que evacuen inmediatamente a terrenos más elevados”, señaló el organismo en un comunicado. Además, pidió a los dueños de embarcaciones asegurar sus barcos y alejarse de la costa.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, informó que los equipos de emergencia mantienen vigilancia y coordinación en las zonas afectadas ante posibles daños.

En Japón, el gobierno emitió una alerta preventiva por olas de hasta un metro.