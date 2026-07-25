Un muerto tras atropellamiento masivo durante desfile LGBTQ+ en Berlín, Alemania

Una persona murió y otras 16 resultaron lesionadas este sábado luego de que el conductor de un vehículo embistió a una multitud durante un desfile de la comunidad LGBTTTIQ+ en Berlín, capital de Alemania.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00, tiempo local, cuando el conductor arrolló a varias personas y estrelló una furgoneta blanca en el parque Tiergarten, cerca del recorrido de la marcha del orgullo, conocido como el Día de Christopher Street en Alemania, una de las mayores celebraciones de la comunidad LGBTTTIQ+ en Europa.

Inicialmente, la policía de Berlín reportó múltiples heridos, entre ellos algunos con lesiones de gravedad “que ponen en peligro su vida”.

3. Update:

Nach aktuellem Stand wurden 17 Personen verletzt, darunter eine tote Person und mehrere lebensgefährlich Verletzte. Für Angehörige wurde eine Personenauskunftsstelle unter

📞 030 8485 4460 eingerichtet.

Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an.#b2507 pic.twitter.com/qiz2zrZ8HF — Polizei Berlin (@polizeiberlin) July 25, 2026

Los servicios de emergencia atendieron a los heridos en el lugar, mientras las autoridades iniciaron una “intensa búsqueda” de “uno o más sospechosos”, informó la corporación en la red social X.

Tras el ataque, los organizadores del Día de Christopher Street cancelaron el evento, que contemplaba una serie de conciertos frente a la Puerta de Brandeburgo, según informaron en una publicación en Instagram, en la que instaba a los asistentes a abandonar la zona “con calma y de forma ordenada” y evitar el parque Tiergarten.

Según testimonios rescatados por el tabloide alemán B.Z., el conductor del vehículo embistió a la multitud a gran velocidad y luego se estrelló contra un árbol. El sospechoso, que presuntamente portaba un arma blanca, habría herido a más personas y escapado a pie.

Paralelamente, el alcalde de Berlín, Kai Wegner, condenó el ataque al considerarlo como una agresión contra “nuestra sociedad libre y cosmopolita” . Asimismo, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que destacó la actuación de los servicios de emergencia, que, dijo, “estuvieron inmediatamente en el lugar e hicieron todo lo que estaba en su poder”.

“Berlín es la ciudad de la libertad, y nuestra libertad ha sido atacada hoy de la manera más terrible”, sentenció.

Al mismo tiempo el canciller Friedrich Merz calificó el incidente como un “acto atroz”.

Es ist ein Angriff auf unsere freie und weltoffene Gesellschaft - nach einem friedlichen und bunten CSD wurde die Versammlung für ein tolerantes und friedliches Berlin auf brutalste Art attackiert. Berlin ist die Stadt der Freiheit - und unsere Freiheit ist heute aufs… — Kai Wegner (@kaiwegner) July 25, 2026

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Con información de AP y Reuters.

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cehr