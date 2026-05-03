Atropellamiento masivo deja dos muertos y 37 heridos durante exhibición de Monster Truck en Colombia

Al menos dos personas murieron y otras 37 resultaron lesionadas en un atropellamiento masivo registrado este domingo durante un evento de exhibición de Monster Truck 2026 en Popayán, ciudad del departamento de Cauca, al suroeste de Colombia.

Los hechos ocurrieron en el Boulevard Rose, donde la conductora, identificada como Sonia Segura, aparentemente perdió el control del camión monstruo tras realizar una maniobra y embistió a gran velocidad a una multitud .

Videos del momento difundidos en redes sociales muestran que la unidad, con sus cuatro ruedas de grandes dimensiones, aceleró en dirección a los asistentes ubicados detrás de las vallas metálicas de seguridad. Aunque algunos lograron apartarse, la velocidad impidió que muchos escaparan y el vehículo arrolló a varias personas antes de estrellarse contra un poste de luz, lo que provocó un cortocircuito.

En medio de una exhibición automovilística, en Popayán, se registró un incidente en el que se vio involucrado un vehículo tipo Monster Truck. La conductora perdió el control y arrolló a 15 personas, aproximadamente.



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El gobernador de Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, dio cuenta del saldo preliminar de víctimas y, tras lamentar el incidente, señaló que la Secretaría de Salud del departamento brinda atención a las personas afectadas.

“Desde nuestra Secretaría hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la articulación con la red hospitalaria pública y privada, bomberos y red de ambulancias para atender la situación. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de quienes se vieron afectados en este trágico accidente , así como con nuestra ciudad capital, Popayán”, escribió en la red social X.

De acuerdo con el diario colombiano El Espectador, una de las víctimas mortales sería una menor de 10 años; la segunda, aún sin identificar, murió en un hospital.

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cehr