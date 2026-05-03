Sinuano Noche: Resultado del último sorteo hoy 3 de mayo

El Sinuano Noche es el segundo de los sorteos más queridos y tradicionales en la región del Caribe y el resto de Colombia, que brinda dos oportunidades a los jugadores para llevarse un premio.

El nombre de estos juegos proviene del Valle del Sinú, pues brinda un homenaje a las personas que son originarias de dicha región del caribe colombiano, quienes son llamados bajo el gentilicio de Sinuano.

El sorteo nocturno que es esperado por miles de ciudadanos está regulado por Coljuegos, por lo que brinda certeza y confianza a los participantes de que el proceso es transparente.

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Además, gran parte de los ingresos generados por el sorteo Sinuano Día y Sinuano Noche se destinan directamente a fortalecer el sistema de salud colombiano.

¿Cómo se juega el Sinuano?

Para participar en esta dinámica, los jugadores deben elegir un número compuesto por cuatro cifras (en un rango que va desde el 0000 hasta el 9999). El proceso del sorteo consiste en la extracción de cuatro balotas numeradas que conforman la cifra ganadora del día.

Como novedad en la dinámica del juego, recientemente se ha popularizado el uso de una“quinta balota”, la cual se emplea para dinámicas especiales, promociones o la entrega de premios adicionales que aumentan el atractivo.

Resultados de hoy, 3 de mayo de 2026

A continuación, presentamos la combinación ganadora del sorteo Sinuano Noche realizado hoy domingo 3 de mayo:

Sorteo: #13532

Resultado: 6037

¿De cuánto es el premio?

El Sinuano Noche ofrece diversas categorías de premios según el nivel de acierto de los jugadores respecto al monto invertido:

4 cifras (orden exacto): Es el premio mayor y paga 4,500 veces lo apostado.

3 cifras: Al acertar las últimas tres cifras en orden, paga 400 veces lo invertido.

2 cifras: Si aciertas las últimas dos cifras, recibes 50 veces lo apostado.

1 cifra: Por acertar la última cifra (el “pleno”), recibes 5 veces lo apostado.

Horarios de los sorteos

El Sinuano Noche es un sorteo con frecuencia diaria, lo que permite jugar prácticamente todos los días del año, y los horarios en los que se realiza son los siguientes:

Lunes a sábado: Se realiza a las 22:30 horas de Colombia.

Domingos y festivos: El horario se adelanta a las 20:30 horas de Colombia.

No te pierdas las actualizaciones y resultados de este y otros sorteos durante la semana que compartimos en La Razón.

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