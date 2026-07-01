Automovilista casi arrolla a aficionados durante festejos por triunfo de México en Aguascalientes

Durante los festejos por el triunfo de México sobre la selección ecuatoriana en Aguascalientes un suceso estuvo a punto de volver la celebración una tragedia.

Decenas de aficionados se dieron cita en Pabellón de Arteaga con el objetivo de mostrar su apoyo a la selección de México, quienes lograron vencer a Ecuador 2 a 0.

Sin embargo, durante estos festejos, un automovilista atravesó la zona y estuvo a punto de provocar un atropellamiento masivo como el sucedido en Los Cabos, Baja California.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales un automóvil de color blanco intento atravesar la zona, mientras una mujer se encontraba frente al coche, por lo que el hombre habría ‘aventado’ el auto hacía adelante provocando que la mujer cayera al piso.

⚽🚨 Los festejos por el triunfo de México estuvieron cerca de terminar en atropello.



Durante la celebración en Pabellón de Arteaga se registró un incidente que generó momentos de tensión entre los asistentes. 🚔⚠️#México #PabellónDeArteaga #Festejos #SelecciónMexicana pic.twitter.com/wSANO493US — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 1, 2026

En el video también se observa que la llanta queda ‘encima’ de la pierna de la mujer, y ante esta situación, los aficionados que se encontraban cerca comienzan a pegarle al automóvil y pedirle que retroceda.

Lo último que se puede observar es que el hombre logró retroceder a tiempo, mientras algunas personas retiraban rápidamente a la mujer de la zona.

Atropellamiento masivo

Este hecho, no es el primero de su clase ocurrido durante los festejos de las victorias de la selección mexicana, pues en Los Cabos, Baja California ocurrió un atropellamiento masivo tras la victoria de México vs Chequia.

En este evento se registró la muerte del conductor del automóvil involucrado tras la golpiza que recibió por los asistentes al festejo, quien lograron bajarlo de su carro.

De igual forma, la noche del 30 de junio, pero en el municipio de Zempoala, Hidalgo, otro conductor arroyó a personas que se encontraban festejando en la glorieta de la avenida principal del fraccionamiento Los Viñedos.

Asistentes golpearon al hombre, aunque no con la misma magnitud que el caso de Baja California, pues en Hidalgo, la policía logró acudir a tiempo para detenerlo.

⭕️|| Una mujer y su hijo resultaron lesionados luego de que un sujeto atropelló a un grupo de personas que celebraba el triunfo de la selección mexicana, al interior del fraccionamiento Viñedos, en el municipio de #Zempoala.

El conductor del vehículo fue retenido y golpeado por… pic.twitter.com/l3EYAvhYLE — Punto por punto (@puntoporpuntomx) July 1, 2026

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