Jalisco vibra con más de 164 mil aficionados por Copa Mundial 2026

Ambiente en Guadalajara durante la transmisión del partido México vs Ecuador

Jalisco, la “sede más mexicana” para la Copa Mundial de la FIFA 2026, vibró con la pasión futbolera de más de 164 mil aficionados, familias y visitantes. La entidad fue escenario de un evento que simuló un partido entre México y Ecuador, desatando la euforia colectiva.

La jornada, celebrada en diversas sedes del Área Metropolitana de Guadalajara y el interior del estado, culminó con un marcador de 2-0 a favor de la Selección Nacional.

El FIFA Fan Festival Guadalajara, epicentro de la celebración, registró nuevamente un “semáforo rojo” por ocupación total. Este espacio, junto a plazas aledañas al Centro Histórico tapatío, congregó a más de 51 mil 600 personas. La Glorieta de La Minerva fue otro punto clave, reuniendo a 45 mil aficionados.

Miles de aficionados se congregaron a ver el partido en Guadalajara ı Foto: Especial

En Zapopan, el Auditorio Benito Juárez y la Plaza de Las Américas atrajeron a casi 19 mil 500 personas, sumando el Parque San Jacinto 3 mil asistentes.

La pasión futbolera se extendió por todo el estado, con más de 23 mil personas disfrutando del partido en destinos como Puerto Vallarta, Tequila y Chapala, además de 22 mil en San Pedro Tlaquepaque.

Sin embargo, se registraron incidentes menores en el Fan Festival, donde 15 personas fueron detenidas por intentar ingresar sin protocolo y causar destrozos en uno de los accesos al evento.

Aficionados en Guadalajara durante el partido de México vs Ecuador ı Foto: Especial

Para garantizar la seguridad y fluidez de los asistentes, se implementaron cierres viales en el corredor Juárez–Vallarta, con recomendaciones para rutas alternas. La Secretaría de Transporte (SETRAN) gestionó la alta afluencia en la estación San Juan de Dios de Mi Macro Calzada.

Un robusto operativo con más de 17 mil elementos estatales, federales y municipales, de dependencias como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, garantizó la tranquilidad en todos los puntos de reunión.

El Gobierno de Jalisco pone a disposición la app Jalisco Alerta, una herramienta multiservicio que difunde información oficial sobre protección civil, movilidad, seguridad y turismo para la población y visitantes. Para orientación o reportes, la Línea Salud Jalisco ofrece servicio bilingüe en el número telefónico 33-3823-3220.

Aficionados durante la transmisión del partido México vs Ecuador ı Foto: Especial

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LMCT