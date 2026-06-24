Jalisco protege niños y jóvenes en Mundial 2026 con protocolo único.

La seguridad de niños y adolescentes es prioridad en Jalisco ante eventos masivos como el Mundial de Futbol 2026. El estado implementa un protocolo integral para protegerlos de cualquier riesgo durante estas concentraciones.

Se trata del “Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos de Desprotección de Niñas, Niños y Adolescentes”, herramienta pionera en sedes del Mundial. El Sistema DIF Jalisco, con UNICEF México, lidera este esfuerzo para salvaguardar sus derechos.

Protocolo busca actuar con celeridad y eficacia

Este protocolo, diseñado interinstitucionalmente, establece mecanismos para detección temprana, atención inmediata y canalización oportuna de menores en riesgo. Su objetivo es actuar con celeridad y eficacia.

Para su implementación, se coordinan dependencias estatales, DIF municipales y ayuntamientos. Cerca de 1,500 servidores públicos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y municipios turísticos clave fueron capacitados, incluyendo formación en Derechos Humanos.

Una estrategia interinstitucional sin precedentes se despliega en las sedes mundialistas para salvaguardar la integridad de los menores de edad. ı Foto: Especial.

El protocolo se activa en el Estadio Guadalajara, Fan Fest y destinos turísticos como Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla, Tapalpa, Ribera de Chapala y Cabo Corrientes, asegurando cobertura en zonas de alta afluencia.

API son personal multilingüe

Los Agentes de Protección Infantil (API) son personal multilingüe que domina español, inglés, francés, portugués, japonés, y lenguas originarias como wixárika, tenek y mixteco. Su habilidad lingüística facilita el apoyo a la población.

Una acción efectiva es la Pulsera de Identificación, entregada antes de ingresar a puntos masivos. Registra datos esenciales (nombre, edad, condiciones de salud, contactos familiares) para facilitar la localización en caso de separación.

Los API actúan en casos de extravío, emergencias médicas pediátricas, consumo de sustancias, trabajo infantil, trata y explotación sexual, y niñez en situación de calle. Al encontrar un menor sin supervisión, brindan primeros auxilios y contención. La rapidez es crucial: se busca localizar familias en 20 minutos, coordinando con el C5 para activar búsquedas inmediatas.

Los ciudadanos pueden encontrar a los API en las "Sonritecas“, espacios móviles seguros con actividades lúdicas, hidratación y atención. Estos puntos estarán en el centro histórico de Guadalajara, Plaza de las Américas y en inmediaciones del estadio Guadalajara durante días de partido.

En Jalisco, el cuidado es responsabilidad compartida. La prevención comienza en casa: se recomienda a las familias platicar y diseñar un plan de acción antes de acudir a eventos masivos, sabiendo cómo actuar en caso de separación o necesitar ayuda.

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JVR