Jalisco estrena mundial en paz

El dispositivo de seguridad que acompañó a las y los aficionados estuvo compuesto por cerca de mil elementos de los tres niveles de Gobierno, entre ellos de la Policía de Jalisco, Policía Metropolitana, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Comisaría de Guadalajara.

En tanto, elementos de la Policía Vial mantienen un despliegue en la Glorieta Minerva, donde cientos de personas se reúnen para celebrar la victoria de la escuadra tricolor.

El Gobierno de Guadalajara informó que, a través del DIF Municipal, se registraron tres menores de edad extraviados, los cuales ya fueron localizados y entregados a sus progenitores, mientras que los Servicios Médicos Municipales otorgaron 19 atenciones médicas por descompensaciones.

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La ciudadanía pudo disfrutar de la transmisión de este partido inaugural en la fiesta familiar Vibra Jalisco, en el Auditorio Benito Juárez, así como en la explanada de Plaza de las Américas, en el corazón de Zapopan. La asistencia también se extendió a Pueblos Mágicos, como Tequila, Tapalpa, Mazamitla y Lagos de Moreno, entre otros puntos de la entidad.

De acuerdo con reportes del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), y la Secretaría de Transporte (SETRAN), la jornada de apertura de este día en el sistema de transporte público del Área Metropolitana de Guadalajara se desarrolló con normalidad, sin que se registraran incidencias o problemas relevantes en la operación de los distintos sistemas.

Se registró una alta afluencia de usuarios en las estaciones de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero, mientras que los convoyes mantuvieron capacidad suficiente para el abordaje de pasajeros, lo que permite una operación ordenada y continua del servicio.

Las estaciones Guadalajara Centro y Plaza Universidad concentraron el mayor flujo de personas usuarias durante esta jornada, por lo que personal operativo mantuvo vigilancia permanente para garantizar condiciones adecuadas de movilidad y seguridad.

Mi Macro Calzada operó con normalidad y sin incidencias, manteniendo su horario habitual de servicio de las 05:00 a las 23:00 horas, mientras que Mi Macro Periférico continúa operando con normalidad, sin incidencias, y con horario extendido de servicio de las 04:30 a las 02:00 horas.

Jalisco, la sede más mexicana, cuenta con un estado de fuerza superior a 17 mil elementos estatales, federales y municipales de dependencias como el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal, C5, Comisaría de la Policía Vial, Protección Civil y Bomberos, Secretaría de Salud Jalisco y Policías Municipales.

Se insta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales, así como descargar Jalisco Alerta, una aplicación multiservicio que permite difundir información oficial relacionada con protección civil, movilidad, transporte, seguridad, salud, turismo, hospedaje y servicios de interés para la población y visitantes.

Para dar información oportuna, orientación o recibir reportes, la Línea Salud Jalisco está activa al servicio de la población y ofrece servicio bilingüe, en el número telefónico 33-3823-3220.

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FGR