Baja California instala Puesto de Comando para enfrentar lluvias, ciclones e inundaciones

Baja California instaló un Puesto de Comando Interinstitucional para coordinar la prevención y respuesta ante lluvias, inundaciones, vientos fuertes, deslizamientos y ciclones tropicales. El mecanismo representa el decimosexto de su tipo en entidades costeras del país.

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), encabezó la sesión junto con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. La dependencia forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Autoridades federales, estatales y municipales revisaron los mapas de riesgo para ubicar comunidades expuestas a crecidas, ráfagas intensas e inestabilidad de laderas. El análisis colocó como prioridad las áreas donde una contingencia podría requerir evacuaciones o auxilio inmediato.

En el encuentro, el gobierno federal pidió a los ayuntamientos instalar sus Consejos Municipales de Protección Civil y desplegar operativos preventivos. Los alcaldes también deberán reforzar la difusión de alertas mediante perifoneo, recorridos comunitarios y publicaciones en cuentas oficiales.

Llevamos a cabo la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil e instalamos el Puesto de Comando para fortalecer la coordinación ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales.



Esto permitirá reforzar la preparación y la capacidad de respuesta para atender de… pic.twitter.com/mvzhQ0NdZA — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 27, 2026

Para mantener contacto directo con quienes residen en zonas de alto peligro, las administraciones locales elaborarán censos de familias vulnerables. Esa información permitirá definir rutas de salida, localizar domicilios y agilizar la asistencia durante una emergencia.

Respecto al abastecimiento, la CNPC exhortó a cada municipio a integrar reservas estratégicas con insumos esenciales. Los depósitos locales tendrán coordinación con los centros de acopio que habiliten el Gobierno de México y la administración bajacaliforniana en puntos clave.

Si la capacidad de una alcaldía resulta insuficiente, las instancias estatales y federales proporcionarán respaldo operativo. El esquema contempla la activación del auxilio nacional cuando la magnitud del fenómeno rebase los recursos disponibles en territorio.

En esta reunión participaron representantes de las secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina (Semar), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Educación Pública (SEP) y Salud (SSA). El encuentro también reunió a la Guardia Nacional (GN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integrantes del gabinete estatal y presidentes municipales.

Llevamos a cabo la Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil e instalamos el Puesto de Comando para fortalecer la coordinación ante la presente temporada de lluvias y ciclones tropicales.



Esto permitirá reforzar la preparación y la capacidad de respuesta para atender de… pic.twitter.com/mvzhQ0NdZA — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) July 27, 2026

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