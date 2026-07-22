Tormenta tropical ‘Bertha’: ubicación y trayectoria en vivo hoy

La tormenta tropical Bertha continúa su desplazamiento sobre el norte del Golfo de México este 22 de julio, luego de tocar tierra en Luisiana, Estados Unidos. Aunque el sistema ha comenzado a debilitarse tras ingresar al continente, mantiene condiciones para provocar lluvias intensas, fuertes rachas de viento y marejada ciclónica en la costa estadounidense.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su reporte de las 15:00 horas, el centro de Bertha se ubicó 35 kilómetros al sureste de Nueva Orleans, Luisiana, y a 910 kilómetros al noreste de Barra El Mezquital, Tamaulipas.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 km/h y se desplaza hacia el oeste a 11 km/h.

🌀El centro de la #TormentaTropical #Bertha se localiza a 910 km al noreste de Barra el Mezquital, #Tamaulipas.



🌀 Debido a su distancia y trayectoria, por el momento no representa peligro para #México. pic.twitter.com/yGAEfl0iWF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 22, 2026

¿Dónde está Bertha hoy?

El último reporte del SMN indica que Bertha permanece sobre el sureste de Luisiana, muy cerca de la costa del Golfo de México.

Su amplia circulación continuará generando lluvias fuertes, oleaje elevado y condiciones adversas en diversos puntos del litoral de Estados Unidos, principalmente en Luisiana y posteriormente en Texas.

Trayectoria de la tormenta tropical Bertha

Los modelos de pronóstico indican que Bertha continuará desplazándose hacia el oeste mientras pierde intensidad.

La trayectoria prevista por el SMN señala que:

La noche del 22 de julio permanecerá como tormenta tropical.

Durante la madrugada del 23 de julio seguirá avanzando sobre el sur de Estados Unidos.

Hacia la tarde del 23 de julio comenzará a degradarse.

Para el 24 de julio, el sistema se convertirá en un ciclón postropical o remanente sobre el este de Texas, donde terminará por disiparse.

¿Representa un riesgo para México?

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que, debido a su distancia, por el momento Bertha no representa peligro para México.

El sistema se encuentra muy alejado del territorio nacional y mantiene una trayectoria sobre la costa norte del Golfo de México, por lo que sus efectos directos permanecerán en Estados Unidos.

No obstante, las autoridades meteorológicas mexicanas mantienen vigilancia permanente sobre la evolución del ciclón como parte del seguimiento a la temporada de huracanes 2026 en el océano Atlántico.

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MSL