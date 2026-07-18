Protección Civil llama a la población a extremar precauciones por lluvias persistentes

Aspecto de una intensa lluvia en la Ciudad de México.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población a mantenerse alerta ante la continuidad de las lluvias en gran parte del país, ya que las precipitaciones persistentes incrementan el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de laderas.

A través de un comunicado, la dependencia informó que, de manera coordinada con autoridades federales, estatales y municipales, se mantienen activos los protocolos de prevención y atención.

La CNPC pidió mantenerse alerta ante el riesgo de inundaciones. ı Foto: Cuartoscuro

Las acciones incluyen recorridos en zonas de riesgo, campañas de información y la habilitación de refugios temporales en los lugares donde las condiciones lo requieren.

En este sentido, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este día se pronostican lluvias muy fuertes a intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Chihuahua, Sinaloa, Durango y Nayarit.

Protección Civil llamó a extremar precauciones por las lluvias. ı Foto: Cuartoscuro

También se esperan precipitaciones muy fuertes en Sonora, Jalisco y Michoacán, además de lluvias fuertes en Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Colima, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

La CNPC advirtió que las lluvias pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, rachas de viento y bancos de niebla, condiciones que aumentan el riesgo de accidentes y afectaciones tanto en zonas urbanas como carreteras.

#ComunicadoCNPC📄



CNPC llama a la población a mantenerse alerta por el aumento de riesgos asociados a las precipitaciones continuas



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Ante este escenario, la dependencia recomendó no cruzar corrientes de agua ni zonas inundadas, evitar resguardarse bajo árboles o estructuras que puedan colapsar por el viento, mantener limpias coladeras y desagües, y contar con un kit de emergencia con documentos personales, lámpara y radio de pilas.

Asimismo, la CNPC pidió a la ciudadanía seguir la información difundida por las autoridades y atender las recomendaciones de Protección Civil.

“Mantenerse informado a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil de su localidad“, señaló la institución en el comunicado.

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