Sismo de 7.4 sacude 4 estados del sureste

Un sismo de magnitud 7.4 se registró la mañana de este viernes frente a las costas de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El movimiento telúrico fue percibido en diversas entidades del sur del país, sin que hasta el momento se reporten víctimas, según informó la Secretaría de Protección Civil en la entidad chiapaneca.

De acuerdo con el SSN, el temblor ocurrió a las 08:48 horas, con epicentro a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y registró una profundidad de 10 kilómetros.

El Dato: Este 17 de julio, un enjambre de sismos de magnitud 4.7, 7.4 , 4.5, 5.8, 5.2, 6.1 y 4.5 con epicentro en Chiapas y Guerrero, alertaron a la ciudadanía en varias entidades del país.

Previamente, a las 07:20 horas, se registró un sismo de magnitud 4.8 en la misma región. El movimiento fue percibido en municipios como: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Ciudad Hidalgo, Huixtla. Además de Villahermosa, Tabasco.

TE RECOMENDAMOS: Certeza jurídica a afamilias Dan certeza sobre la vivienda en el Caribe

Usuarios en redes sociales también reportaron haber sentido el sismo en distintos puntos de la Ciudad de México.

Pese a que el movimiento alcanzó una magnitud considerable, la alerta sísmica no se activó ni a través de altavoces ni en teléfonos celulares, debido a que el epicentro se localizó a una distancia que no representaba riesgo para las zonas cubiertas por el sistema de alertamiento digital.

Tras el sismo, autoridades de Protección Civil de Chiapas activaron los protocolos de revisión y monitoreo en la entidad. En distintos edificios públicos y privados se realizaron desalojos preventivos mientras se inspeccionaban el estado de las estructuras.

60 réplicas del sismo de 7.4o se contabilizaron en Chiapas

Hasta el momento, las autoridades reportan saldo blanco, con únicamente daños materiales menores en algunas zonas de la entidad. No obstante, Protección Civil recomendó a la población revisar las instalaciones de gas y energía eléctrica en sus viviendas y mantenerse atenta a la información oficial ante la posibilidad de réplicas.

Durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Tulum, Quintana Roo, el titular de la Secretaría de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que, de acuerdo con los primeros reportes, “no hay ningún problema. No hay afectaciones graves”.

Explicó que tampoco existen daños importantes en el ámbito marítimo y precisó que “solamente se espera se incremente en algunas playas hasta medio metro el nivel del agua” como efecto del sismo. Por ello, exhortó a la población “a que se aleje de éstas por lo pronto, pero no hay ningún problema”.

Más tarde, la dependencia activó una alerta de tsunami para las costas del sur del Pacífico mexicano (Chiapas y Guerrero) y pidió a la población mantenerse alejada de las zonas costeras hasta que concluya la vigilancia, ya que, según su boletín de alerta, podrían presentarse variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea, principalmente en la región cercana al epicentro del sismo y en algunos puntos del estado de Oaxaca.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó los protocolos de actuación, monitoreo y respuesta inmediata. Aunque las autoridades locales informaron que no existen reportes de daños, continúan las evaluaciones en la región y el monitoreo de las costas del Pacífico.

Al registrarse el temblor, el gobernador de la entidad, Eduardo Ramírez, encabezaba un evento en el municipio Chenalhó, por lo que la transmisión en vivo del acto permitió observar el momento en que se percibió el desplazamiento y ciudadanos reportaron que las alertas sísmicas no fueron activadas.

“Está temblando, quiero dirigirme al pueblo de Chiapas para que nos mantengamos en calma”, expresó el funcionario. Asimismo, informó que Protección Civil de la región se encargaría de revisar la zona para detectar posibles afectaciones por la actividad sísmica.

Además, giró instrucciones al Gabinete Legal y Ampliado para suspender actividades administrativas e hizo un llamado al sector privado a unirse, porque “se están registrando muchas réplicas”.

La Unidad Estatal de Protección Civil de Tabasco reportó que el movimiento telúrico fue percibido de forma ligera en la entidad, sin que hasta el momento se tengan reportes de afectaciones importantes y se coordinan con la federación.

Tras el informe, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que “luego del sismo magnitud 7.4 al suroeste de Huixtla y los registrados en Ciudad Hidalgo, conversé con los gobernadores de Chiapas y Tabasco, estados que no reportan daños hasta el momento. Se activan protocolos en entidades colindantes”.