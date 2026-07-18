Dan certeza sobre la vivienda en el Caribe

EN PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de escrituras a familias de la colonia Luis Donaldo Colosio, donde afirmó que su gobierno busca brindar certeza jurídica a un millón de familias en todo el país y sostuvo que el acceso a la vivienda y a la propiedad debe ser un derecho y no un instrumento de condicionamiento político.

Durante el evento, la mandataria destacó que muchas de las familias beneficiadas esperaron durante más de dos y hasta tres décadas para obtener el documento que acredita legalmente la propiedad de sus viviendas y señaló que la regularización fue posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (Insus) y el Gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama.

Recordó que el programa de regularización de viviendas fue impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su administración le dará continuidad: “Nuestra meta es, al menos, un millón de familias que tengan la certeza jurídica de su propiedad y, obviamente, la Colosio no se podía quedar atrás”.

La Presidenta aseguró que, a diferencia de administraciones anteriores, las escrituras ya no son utilizadas con fines electorales. También defendió los programas sociales impulsados por su gobierno al señalar que representan derechos para la población y no beneficios condicionados.

En materia de vivienda, informó que su administración ha reducido o condonado alrededor de cinco millones de créditos del Infonavit y del Fovissste que calificó como “abusivos”, además de impulsar el programa Vivienda para el Bienestar.

La Presidenta indicó que, como parte de las 53 mil viviendas para el Bienestar que se construyen en Quintana Roo, las personas con empleo formal y que no cuenten con una casa podrán acceder a créditos con requisitos simplificados, al priorizar a quienes perciben entre uno y dos salarios mínimos.