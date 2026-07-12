Protección Civil alerta por fuertes lluvias; existe riesgo de inundaciones y deslaves

Las lluvias de hasta 150 milímetros previstas para este domingo elevarán el riesgo de inundaciones, desbordamientos y deslizamientos en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, el sureste de Puebla, además del centro y sur de Veracruz, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó precipitaciones muy fuertes con puntos intensos, de 75 a 150 milímetros, en el centro y costa michoacanos, las regiones este y oeste guerrerenses, así como el norte y poniente oaxaqueños. Esa categoría también comprende las zonas señaladas de territorio poblano y veracruzano.

Otro bloque de diez entidades registrará acumulados de 50 a 75 milímetros. El reporte incluye el este de Sonora, varias áreas de Chihuahua, norte de Coahuila, extremos de Durango, Nayarit, oeste de Jalisco, Colima, costa de Chiapas y occidente de Tabasco.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste, norte y noreste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/8PJjElc8NM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 12, 2026

Para el sur de Sinaloa, oeste de Zacatecas y suroeste del Estado de México, el organismo calculó volúmenes de 25 a 50 milímetros. Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán intervalos de 5 a 25 milímetros.

Aguascalientes y Baja California Sur completan el pronóstico con registros aislados de entre 0.1 y 5 milímetros. La autoridad explicó que las precipitaciones continuas de las últimas semanas incrementaron la humedad y saturaron el suelo en distintas regiones del país.

Como medida preventiva, la CNPC pidió evitar el cruce de “ríos, arroyos, vados, calles inundadas o cualquier corriente de agua”, tanto a pie como en automóvil. La dependencia advirtió que la fuerza del caudal puede arrastrar personas y vehículos.

#PronósticoDelTiempo para el occidente, sur y sureste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/VJN5dtpHkm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 12, 2026

Familias ubicadas en laderas deben vigilar grietas, árboles o postes inclinados, filtraciones y ruidos inusuales. Cualquier señal requiere un reporte inmediato a las autoridades locales, mientras los habitantes cercanos a presas u otros cuerpos hídricos deben consultar sus niveles y atender posibles avisos de evacuación.

Quienes conduzcan durante las tormentas tendrán que reducir la velocidad, ampliar la distancia entre unidades y evitar caminos con acumulaciones o escasa visibilidad. Protección Civil también recomendó actualizar el plan familiar, preparar una mochila de emergencia, establecer puntos de reunión, reconocer rutas de salida y localizar el refugio temporal más próximo.

Mediante un trabajo conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la CNPC mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas y las áreas con mayor peligro. El organismo llamó a consultar canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades municipales o estatales.

¡Excelente domingo! ☀️ infórmate de los sistemas meteorológicos presentes en México, y los efectos que generarán el día de hoy:



🌀 Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

🌊 Onda tropical núm. 18

🌧️ Lluvias puntuales intensas en Michoacán,… pic.twitter.com/FIBIFXQ3vA — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) July 12, 2026

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LMCT