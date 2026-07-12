¿Cuándo iniciarán las clases según el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP?

Si quieres conocer los días en los que se tienen vacaciones programadas o en los que se suspenden las actividades escolares del próximo Ciclo Escolar, te compartimos el nuevo calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
La SEP dio a conocer la propuesta del Calendario Escolar 2026-2027, en el que se establecen los días de clases, días sin clases y periodos vacacionales que son aplicables en todo el país.
Este acuerdo establece una propuesta regulatoria integral con un Calendario Escolar de 185 días que se aplican en preescolar, primaria, secundaria, normal, y demás instituciones académicas para la formación de maestras y maestros de educación básica.
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Periodo escolar 2026-2027 de la SEP
El nuevo periodo escolar comienza el lunes 31 de agosto del 2026, mientras que el fin de este está marcado para el viernes 9 de julio del 2027; además, se tiene un total de dos periodos vacacionales, 8 sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), y 9 días con suspensión de labores docentes.
Periodos vacacionales:
- Lunes 21 de diciembre del 2026 al martes 5 de enero del 2026
- Lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027
Días con suspensión de labores docentes:
- Miércoles 16 de septiembre del 2026
- Lunes 2 de noviembre del 2026
- Lunes 16 de noviembre del 2026
- Viernes 25 de diciembre del 2026
- Viernes 1 de enero del 2027
- Miércoles 6 de enero del 2027
- Lunes 1 de febrero del 2027
- Lunes 15 de marzo del 2027
- Miércoles 5 de mayo del 2027
Juntas del CTE en sesión ordinaria:
- Viernes 25 de septiembre del 2026
- Viernes 30 de octubre del 2026
- Viernes 27 de noviembre del 2026
- Viernes 29 de enero del 2027
- Viernes 26 de febrero del 2027
- Viernes 30 de abril del 2027
- Viernes 28 de mayo del 2027
- Viernes 25 de junio del 2027
En cuanto sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), tanto la propuesta del Calendario Escolar de 185 días como la del Calendario del Ciclo Lectivo de 190 días del 2026-2027 de la SEP entrarán en vigor.
Conocer con antelación estos periodos sin clases funciona para que las madres, padres y tutores de las y los estudiantes puedan planear sus actividades extracurriculares y recreativas con antelación.
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