Calendario Escolar 2026 a 2027: SEP publica cómo quedaría

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Calendario Escolar 2026-2027, por lo que te compartimos cómo quedarían los días de clases, las vacaciones, y los días libres del próximo ciclo escolar.

La SEP publicó este 10 de julio la propuesta del Calendario Escolar 2026-2027 que es aplicable en los siguientes niveles educativos de toda la República mexicana:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Normal

Normal

Para formación de maestras y maestros

Esta propuesta de calendario contiene ciento ochenta y cinco días, con la finalidad de cubrir los programas y planes aplicables, y fue realizada “en el marco de las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la SEP”, y en La Razón te compartimos los días sin clases y las vacaciones.

Vacaciones 2026-2027 de la SEP ı Foto: Especial

Calendario Escolar 2026-2017

El inicio del próximo ciclo escolar se tiene programado para el día lunes 31 de agosto del 2026, para terminar el viernes 9 de julio del 2027, con algunos días sin actividades por periodos de vacaciones y otras actividades.

El primero periodo vacacional del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP está programado para iniciar el lunes 21 de diciembre del 2026 y concluye el martes 5 de enero; sin embargo, se tiene programada una suspensión de labores el 6 de enero, por lo que las y los estudiantes reanudan clases el jueves 7 de enero del 2027.

El próximo periodo vacacional está programado para el día lunes 22 de marzo y termina el viernes 2 de abril del 2027, por lo que se reanudan las clases el día lunes 5 de abril con normalidad.

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Los días con suspensión de labores docentes para el ciclo escolar 2026-2027 son los siguientes:

Miércoles 16 de septiembre del 2026

Lunes 2 de noviembre del 2026

Lunes 16 de noviembre del 2026

Viernes 25 de diciembre del 2026

Viernes 1 de enero del 2027

Miércoles 6 de enero del 2027

Lunes 1 de febrero del 2027

Lunes 15 de marzo del 2027

Miércoles 5 de mayo del 2027

Los días viernes en los que no se tendrán clases por la junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) en sesión ordinaria son los siguientes:

Viernes 25 de septiembre del 2026

Viernes 30 de octubre del 2026

Viernes 27 de noviembre del 2026

Viernes 29 de enero del 2027

Viernes 26 de febrero del 2027

Viernes 30 de abril del 2027

Viernes 28 de mayo del 2027

Viernes 25 de junio del 2027

Pese a que ya se dio a conocer la propuesta del Calendario Escolar de 185 días y el Calendario del Ciclo Lectivo de 190 días del 2026-2027, estos únicamente entran en vigor una vez que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Calendario Escolar 2026-2027 ı Foto: Captura de pantalla

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