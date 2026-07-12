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Calendario Escolar 2026 a 2027: SEP publica cómo quedaría

Las vacaciones de verano están por comenzar; la SEP publica nuevo Calendario Escolar

Calendario Escolar SEP
Calendario Escolar SEP Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Calendario Escolar 2026-2027, por lo que te compartimos cómo quedarían los días de clases, las vacaciones, y los días libres del próximo ciclo escolar.

La SEP publicó este 10 de julio la propuesta del Calendario Escolar 2026-2027 que es aplicable en los siguientes niveles educativos de toda la República mexicana:

  • Preescolar
  • Primaria
  • Secundaria
  • Normal
  • Normal
  • Para formación de maestras y maestros

Esta propuesta de calendario contiene ciento ochenta y cinco días, con la finalidad de cubrir los programas y planes aplicables, y fue realizada “en el marco de las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la SEP”, y en La Razón te compartimos los días sin clases y las vacaciones.

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Vacaciones 2026-2027 de la SEP
Vacaciones 2026-2027 de la SEP ı Foto: Especial

Calendario Escolar 2026-2017

El inicio del próximo ciclo escolar se tiene programado para el día lunes 31 de agosto del 2026, para terminar el viernes 9 de julio del 2027, con algunos días sin actividades por periodos de vacaciones y otras actividades.

El primero periodo vacacional del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP está programado para iniciar el lunes 21 de diciembre del 2026 y concluye el martes 5 de enero; sin embargo, se tiene programada una suspensión de labores el 6 de enero, por lo que las y los estudiantes reanudan clases el jueves 7 de enero del 2027.

El próximo periodo vacacional está programado para el día lunes 22 de marzo y termina el viernes 2 de abril del 2027, por lo que se reanudan las clases el día lunes 5 de abril con normalidad.

Los días con suspensión de labores docentes para el ciclo escolar 2026-2027 son los siguientes:

  • Miércoles 16 de septiembre del 2026
  • Lunes 2 de noviembre del 2026
  • Lunes 16 de noviembre del 2026
  • Viernes 25 de diciembre del 2026
  • Viernes 1 de enero del 2027
  • Miércoles 6 de enero del 2027
  • Lunes 1 de febrero del 2027
  • Lunes 15 de marzo del 2027
  • Miércoles 5 de mayo del 2027

Los días viernes en los que no se tendrán clases por la junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) en sesión ordinaria son los siguientes:

  • Viernes 25 de septiembre del 2026
  • Viernes 30 de octubre del 2026
  • Viernes 27 de noviembre del 2026
  • Viernes 29 de enero del 2027
  • Viernes 26 de febrero del 2027
  • Viernes 30 de abril del 2027
  • Viernes 28 de mayo del 2027
  • Viernes 25 de junio del 2027

Pese a que ya se dio a conocer la propuesta del Calendario Escolar de 185 días y el Calendario del Ciclo Lectivo de 190 días del 2026-2027, estos únicamente entran en vigor una vez que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Calendario Escolar 2026-2027
Calendario Escolar 2026-2027 ı Foto: Captura de pantalla

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