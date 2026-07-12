Calendario Escolar 2026 a 2027: SEP publica cómo quedaría

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Calendario Escolar 2026-2027, por lo que te compartimos cómo quedarían los días de clases, las vacaciones, y los días libres del próximo ciclo escolar.
La SEP publicó este 10 de julio la propuesta del Calendario Escolar 2026-2027 que es aplicable en los siguientes niveles educativos de toda la República mexicana:
- Preescolar
- Primaria
- Secundaria
- Normal
- Normal
- Para formación de maestras y maestros
Esta propuesta de calendario contiene ciento ochenta y cinco días, con la finalidad de cubrir los programas y planes aplicables, y fue realizada “en el marco de las atribuciones que corresponden de manera exclusiva a la SEP”, y en La Razón te compartimos los días sin clases y las vacaciones.
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Calendario Escolar 2026-2017
El inicio del próximo ciclo escolar se tiene programado para el día lunes 31 de agosto del 2026, para terminar el viernes 9 de julio del 2027, con algunos días sin actividades por periodos de vacaciones y otras actividades.
El primero periodo vacacional del ciclo escolar 2026-2027 de la SEP está programado para iniciar el lunes 21 de diciembre del 2026 y concluye el martes 5 de enero; sin embargo, se tiene programada una suspensión de labores el 6 de enero, por lo que las y los estudiantes reanudan clases el jueves 7 de enero del 2027.
El próximo periodo vacacional está programado para el día lunes 22 de marzo y termina el viernes 2 de abril del 2027, por lo que se reanudan las clases el día lunes 5 de abril con normalidad.
Los días con suspensión de labores docentes para el ciclo escolar 2026-2027 son los siguientes:
- Miércoles 16 de septiembre del 2026
- Lunes 2 de noviembre del 2026
- Lunes 16 de noviembre del 2026
- Viernes 25 de diciembre del 2026
- Viernes 1 de enero del 2027
- Miércoles 6 de enero del 2027
- Lunes 1 de febrero del 2027
- Lunes 15 de marzo del 2027
- Miércoles 5 de mayo del 2027
Los días viernes en los que no se tendrán clases por la junta del Consejo Técnico Escolar (CTE) en sesión ordinaria son los siguientes:
- Viernes 25 de septiembre del 2026
- Viernes 30 de octubre del 2026
- Viernes 27 de noviembre del 2026
- Viernes 29 de enero del 2027
- Viernes 26 de febrero del 2027
- Viernes 30 de abril del 2027
- Viernes 28 de mayo del 2027
- Viernes 25 de junio del 2027
Pese a que ya se dio a conocer la propuesta del Calendario Escolar de 185 días y el Calendario del Ciclo Lectivo de 190 días del 2026-2027, estos únicamente entran en vigor una vez que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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