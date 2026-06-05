SEP ofrece auditoría y consulta para renovar dirección del IPN ante demandas estudiantiles

La SEP expone los avances para atender las demandas estudiantiles del Politécnico, incluyendo la disolución de un patronato clave.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó a estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) los avances en la atención de sus demandas, entre ellos un acuerdo contra represalias, una auditoría externa al Patronato Corazón Guinda y Blanco, así como gestiones presupuestarias ante Hacienda.

El documento de respuesta fue leído este viernes en las instalaciones de Canal Once por una representante de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación de la SEP, aunque no quedó formalmente entregado a la comunidad estudiantil por un incidente hacia el cierre del acto.

Como parte de las medidas anunciadas, la dependencia federal emitió el “Acuerdo de No Represalias”, con el cual aseguró que ninguna persona de la comunidad politécnica tendrá sanciones o afectaciones por participar en expresiones estudiantiles.

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Otra de las acciones centrales corresponde al Patronato Corazón Guinda y Blanco. De acuerdo con la SEP, las gestiones del Gobierno de México permitieron concretar la terminación del convenio y abrir el proceso de disolución de esa asociación.

#SEPInforma🗞️ | El día de hoy acudió a las instalaciones de @CanalOnceTV una representante de esta Secretaría para dar lectura al documento de respuesta dirigido a las y los estudiantes de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del @IPN_MX, con el propósito de establecer… pic.twitter.com/Qzx1TmC0Fm — SEP México (@SEP_mx) June 6, 2026

Además, la autoridad educativa informó que una auditoría externa independiente revisará el destino y uso de los recursos administrados por dicho patronato, con el fin de transparentar su aplicación.

Respecto a la Fundación Politécnico, la SEP señaló que el convenio de colaboración con el IPN incorporó nuevas disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y participación estudiantil.

La respuesta oficial también estableció la prohibición de aportaciones relacionadas con procesos de admisión e inscripción, en apego al principio de gratuidad de la educación superior.

En el plano presupuestal, la dependencia indicó que mantiene coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para fortalecer las capacidades financieras del instituto.

A partir de esa ruta, la SEP instaló una mesa de trabajo interinstitucional para revisar necesidades operativas, académicas y de infraestructura del Politécnico, además de iniciar gestiones para ampliar recursos destinados a su crecimiento, matrícula, docencia, investigación e innovación tecnológica.

Bajo la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la autoridad educativa también reportó avances para impulsar la democratización de la vida institucional del IPN. La propuesta contempla una consulta amplia, participativa y transparente para la renovación de la Dirección General del Instituto, así como la revisión de otros mecanismos de participación dentro de la comunidad politécnica.

La SEP informó que un grupo de estudiantes condicionó la recepción formal del documento a que la representante aceptara un paquete transparente con dinero, cuya procedencia no quedó acreditada.

Tras ese hecho, la funcionaria federal se retiró del lugar en apego a los principios de legalidad, transparencia e integridad del servicio público federal, por lo que el oficio no fue recibido de manera formal por las y los estudiantes.

Pese a ello, la dependencia afirmó que el contenido de la respuesta quedó expuesto públicamente, ya que la lectura íntegra del documento ocurrió durante el acto realizado en Canal Once.

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MSL