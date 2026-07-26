Detienen a otra mujer por muerte de Dafne en Academia Militarizada

Fotografía difundida en redes sociales sobre la detención de Estrella "N", supuesta directora de academia donde falleció Dafne.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJ) informó que fue detenida otra mujer por su presunta responsabilidad en la muerte de la menor Dafne, en la Academia Militarizada Marina Doenitz en Ciudad Madero, quien de manera extraoficial fue identificada como Estrellita “N”.

A través de un comunicado, la FGJ informó, durante la madrugada de este domingo, que se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer por “su probable participación en los hechos registrados el pasado 16 de julio de 2026 en una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero”.

Academia Militarizada de Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, en una fotografía de abril de 2025. ı Foto: Google Maps

Aunque la Fiscalía no brindó detalles de la identidad de la detenida, reportes de medios, con base en el Registro Nacional de Detenciones (RND), informan que se trata de Estrellita “N”, supuesta trabajadora del colegio y responsable del campamento donde falleció la menor.

La FGJ destacó que la detenida fue puesta a disposición de un juez, quien resolverá su situación jurídica conforme a derecho.

“¡Estrella y Ponce que se pudran en el bote!“: Suman tres detenidos por caso Dafne

Alrededor de la misma hora en que fue anunciada la detención, medios digitales y perfiles en redes sociales difundieron fotografías y videos del momento en que, según reportes, Estrellita “N” fue entregada a la Fiscalía.

...✍️🤳🙏🫵

SE ESTA HACIENDO JUSTICIA ♎ ⚖️ EN CIUDAD MADERO TAMAULIPAS POR EL CASO DAFNE.



Este es el momento exacto en que Estrellita “N” y el Director de la Academia Doenitz es entregado a la Fiscalía para continuar con el proceso legal por el caso de Dafne.👇 pic.twitter.com/FIWJZunn1B — Anónimo!👊 (@Anonymous05600) July 26, 2026

En los videos se aprecia cómo grupos de personas la rodean y le gritan consignas como: “¡Estrella y Ponce, que se pudran en el bote!”, “¡Asesinos, asesinos!”, entre otras. El nombre de “Ponce” hace referencia al supuesto director del colegio, quien también ya fue detenido.

Apenas anoche se informó la detención de este último, identificado como Jorge Luis “N”. Días antes se informó la captura de Dana Yanina “N”, supuesta auxiliar del colegio. Así, suman tres detenidos por el caso de Dafne.

#Atención🚨🚔Fue detenida Danna Yanina "N.", de 18 años, quien se desempeñaba como auxiliar en la Academia Militarizada Marina #Doenitz, por su presunta participación en el caso de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento de verano… pic.twitter.com/qoYGQ9NAMS — Alcance Diario - Noticias desde Puebla (@AlcanceDiario) July 23, 2026

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de continuar con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, procurar justicia para las víctimas y sus familias, y combatir la impunidad, con estricto respeto al debido proceso y a los derechos humanos”, concluye la FGJ.

La audiencia de Dana Yanina “N”, primera detenida por el caso de Dafne, se celebrará el lunes 27 de julio, día al que fue aplazada desde su fecha original, el sábado.

#FGJT_Informa Derivado de los trabajos de la Carpeta de Investigación abierta por Feminicidio tras los hechos del día 16 de julio en una academia militarizada en #CiudadMadero, fue detenida una mujer, que será puesta a disposición de la autoridad judicialhttps://t.co/jJnWC6WOn7 — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 26, 2026

Los abogados de Dana Yanina “N” explicaron que la decisión fue tomada para permitir que todas las 30 personas convocadas como testigos estuvieran presentes, pues solo se había logrado contactar a una parte de ellos.

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