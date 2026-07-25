Defensa aclara que no cuenta con atribuciones sobre academias militarizadas, tras caso Dafne

Defensa asegura que no cuenta con facultades para regular colegios como la Academia Militarizada Marina Doenitz.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aclaró que, contrario a lo que ha difundido la prensa, la institución no cuenta con atribuciones sobre las llamadas “academias militarizadas”, como la Marina Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde el 16 de julio falleció la menor Dafne.

A través de una tarjeta informativa, la institución aclaró que “carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de instituciones educativas de esta naturaleza”.

Claudia Sheinbaum afirmó que el campamento donde murió Dafne Zapata no pertenece a la Defensa, sino a una academia estatal. Señaló que las autoridades locales deberán investigar el caso y garantizar que se haga justiciahttps://t.co/qRieYHuKPt — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 22, 2026

Lo anterior después de que, explicó, medios de comunicación han difundido erróneamente que existe algún tipo de vinculación entre la institución castrense y la Academia Militarizada Marina Doenitz, la cual llevó a cabo un ejercicio en donde perdió la vida una menor, hechos que ya son investigados por las autoridades competentes.

“Por lo anterior, esta Secretaría no guarda relación alguna con la referida academia, ni con algún otro plantel de este tipo”, se lee en la tarjeta informativa.

Dafne Zapata, menor de edad, falleció en academia militarizada

Dafne Zapata, menor de edad que había ingresado recientemente al citado plantel, perdió la vida el 16 de julio tras ser sometida a extenuantes jornadas físicas.

Familiares de la menor denunciaron que el cuerpo les fue entregado con múltiples hematomas en el rostro y el cuerpo, además de que el peritaje forense determinó que la muerte ocurrió por asfixia por sumersión (ahogamiento).

Lo anterior permitió descartar la primera versión de que la menor había fallecido tras un desvanecimiento, y permitió encontrar posibles signos de tortura y maltrato. Derivado de estos hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas mantiene abierta la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Investigan muerte de Dafne en academia militarizada de Ciudad Madero ı Foto: Especial.

Como parte de los avances, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra Dana Yanina “N”, exintegrante del plantel, a quien se le imputa probable responsabilidad en estos hechos.

El pronunciamiento de la Defensa ocurre el mismo día en que se preveía la audiencia inicial contra Dana Yanina “N”. Sin embargo, la misma fue aplazada para el lunes 27 de julio debido a que, según la defensa de la joven, solo acudieron nueve de los 32 testigos convocados.

🔴 Audiencia de Yanina es aplazada; continuará el próximo lunes



La audiencia de Yanina, joven de 18 años acusada de presunta complicidad en el feminicidio de Dafne durante un campamento de la escuela militarizada Doenitz, fue diferida y continuará el próximo lunes a las 08:00… pic.twitter.com/Wsvem4P0js — Azucena Uresti (@azucenau) July 25, 2026

La audiencia, de esta forma, será el lunes a las 08:00 horas en el Centro Integral de Justicia de Altamira.

Familiares de la víctima demandan que las imputaciones y la acción penal alcancen también a los dueños y directivos del colegio.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am