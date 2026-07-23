MC exige regular escuelas militarizadas y pide a Mario Delgado responder por muerte de Dafne

La diputada federal de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros Mancilla, exigió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) transparentar los permisos y protocolos bajo los que operan las escuelas y campamentos con formación militarizada en el país, tras la muerte de la adolescente Dafne Zapata durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz.

La legisladora sostuvo que el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, debe asumir su responsabilidad en la supervisión de este tipo de instituciones e informar cuántos planteles cuentan con autorización federal y bajo qué condiciones funcionan.

“Mario Delgado desde la SEP tiene que hacerse responsable, tiene que responder por este feminicidio en ese plantel, y también, precisamente, por la regulación federal al respecto. La Sedena tampoco puede lavarse las manos”, afirmó.

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Ballesteros también pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para que las dependencias federales den respuesta a la familia de la menor y revisen el marco regulatorio aplicable a estos centros educativos.

La diputada solicitó que la SEP informe cuántos permisos ha otorgado a escuelas con formación militarizada en todo el país y detalle si dichos planteles cumplen con los requisitos de infraestructura, seguridad y protocolos de protección civil necesarios para operar.

Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano ı Foto: Cuartoscuro

Consideró que el caso de Dafne Zapata evidenció posibles vacíos en la regulación de estas instituciones y la necesidad de fortalecer la supervisión federal.

Ballesteros anunció que presentará una iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para prohibir prácticas disciplinarias degradantes en escuelas y campamentos con formación militar.

La propuesta cuenten con personal certificado en primeros auxilios, protocolos de emergencia, unidades médicas y mecanismos de supervisión permanentes.

“Todos los campamentos de verano y escuelas militarizadas operan sin regulación hoy en el país. Necesitamos regularlos también a nivel federal”, sostuvo.

La legisladora también solicitó que la muerte de Dafne Zapata sea investigada como feminicidio y que las autoridades conduzcan el proceso con perspectiva de género.

“Este caso de Dafne Zapata debe sentar precedente e investigarse también como feminicidio, y se pide que se juzgue con perspectiva de género”, señaló.

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MSL